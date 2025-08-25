منظمة العفو الدولية تندد ببرشلونة

نددت منظمة العفو الدولية بنادي برشلونة بسبب صفقات الرعاية التي أبرمها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتجلت التنديدات في تصريحات قوية تستهدف مجلس إدارة الرئيس خوان لابورتا مباشرة.

وبعد ساعات قليلة من انطلاق الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز اتهم مجلس إدارة النادي بالسعي إلى تبييض صورة وضع اجتماعي يتجاوز الرياضة وحقوق الإنسان في المنطقة الأفريقية.

وأصبحت كرة القدم الأوروبية واجهة عالمية لما يُعرف بـ"تبييض الرياضة"، أي استخدام الرياضة لتحسين صورة الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وآخر مثال على ذلك نادي برشلونة الذي وقّع اتفاقية بملايين الدولارات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دولة غارقة في صراع مسلح مع رواندا خلّف آلاف الضحايا.

وأثار الاتفاق انتقادات لاذعة من منظمة العفو الدولية التي حذرت من وضع حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي.

وأشارت المنظمة إلى أنه "لا يمكن للرياضة أن تكون واجهة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان"، مذكرة بأن "المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية تشهد صراعا مسلحا بين حركة 23 مارس/آذار (إم 23) المدعومة من رواندا وجماعات يدعمها الجيش الكونغولي، مع اغتصاب جماعي للنساء وانتهاكات ضد السكان المدنيين، والسيطرة على أراضٍ غنية بالمعادن مثل الذهب والكولتان".

كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن النادي سيعرض الثقافة الكونغولية في دار جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعندما نرى شعار "زيارة رواندا" أو "جمهورية الكونغو الديمقراطية- قلب أفريقيا" على قميص يجب أن نرى أيضا الانتهاكات التي يحاولون إخفاءها".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن البلاد تشهد "اعتقالات تعسفية وتعذيبا وقيودا على حرية التعبير وارتفاعا في أحكام الإعدام".

اتفاقية برشلونة والكونغو الديمقراطية

في 30 يوليو/تموز الماضي أعلن برشلونة عن اتفاقية مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للسنوات الأربع المقبلة، وسيحصل النادي على دعم مالي يقارب 40 مليون يورو مقسمة على 10 ملايين يورو لكل موسم، بهدف تحسين وضعه المالي النظيف وضمان تسجيل اللاعبين.

وبموجب هذه الاتفاقية سترتدي جميع فرق برشلونة المحترفة شعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية- قلب أفريقيا" على قمصانها التدريبية حتى موسم 2028-2029، وستصبح الدولة الأفريقية شريكة عالمية.

وبالإضافة إلى ذلك سيستضيف ملعب كامب نو "سبوتيفاي" بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وهي مساحة مصممة لإبراز "التنوع الثقافي والرياضي لجمهورية الكونغو الديمقراطية".

رواندا الرائدة

كانت رواندا رائدة في هذا المجال، حيث وقّعت في عام 2018 عقدا مع نادي أرسنال الإنجليزي بقيمة 30 مليون دولار للترويج للسياحة في البلاد، ووضع عبارة "زيارة رواندا" على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات.

وتبعها باريس سان جيرمان في عام 2019 بعقد كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام، ولكن تم الإعلان عن تجديده حتى عام 2028 بضجة كبيرة من قبل السلطات الرواندية.

كما وقّع بايرن ميونخ اتفاقية في عام 2023 تضمنت ما وصفها بفعاليات "للترويج للسياحة وفرص الاستثمار في رواندا".

وأجبره ضغط مشجعيه على تقليل ظهور رواندا وتغيير شروط الاتفاقية للتركيز على تطوير لاعبي كرة القدم الشباب في البلاد، وكان أتلتيكو مدريد آخر من حمل شعار الحملة "زيارة رواندا".