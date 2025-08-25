ما هي قواعد نزال جيك بول ضد جيرفونتا ديفيس؟

من المقرر أن يواجه جيك بول منافسه جيرفونتا ديفيس في نزال ملاكمة ضخم سوف يُبث للعالم في وقت لاحق من هذا العام.

بعد فوزه على الأسطورة مايك تايسون في نزال لم يرتق للتطلعات، وافق الأميركي على صفقة لمواجهة مواطنه في قتال من شأنه أن يجذب بالتأكيد جمهورا هائلا.

وسيتواجه "اليوتيوبر" بول -الذي تحول لملاكم محترف- أفضل الملاكمين في الوزن الخفيف في العالم، مما سيرفع مسيرته المهنية إلى مستوى جديد تماما.

تعرض "الطفل المشكلة" للسخرية بعد نزاله مع تايسون في تكساس، حين كافح خصمه المتقاعد (59 عاما) للبقاء على قدميه، ثم خاض بول آخر مواجهة له مع خوليو سيزار تشافيز جونيور في يونيو/حزيران الماضي.

ولكن مواجهة بطل العالم الحالي للوزن الخفيف التابع لرابطة الملاكمة العالمية ليست أصعب مهمة بالنسبة لبول حتى الآن فحسب، بل قد تكون خطيرة أيضا، لأنه سينازل ملاكما شرسا.

ويتمتع ديفيس الملقب بـ"تانك" بسجل 30 فوزا وخسارة واحدة، من بينها 28 ضربة قاضية، كما فاز بألقاب عالمية في 3 فئات وزن مختلفة (الخفيف، ووزن الريشة السوبر، ووزن خفيف الوسط).

إن انتصارات بول ضد أسماء عالمية، مثل رايان غارسيا (30 عاما)، جعلته واحدا من أكبر الأسماء في رياضة الفن النبيل، ومستعدا لمواجهة مقاتل النخبة النشط، وهو الأمر الذي طالب به معجبوه لسنوات.

لماذا يتنافس جيك بول مع جيرفونتا ديفيس؟

مع تنامي مكانته في هذه الرياضة، أصبح بول اسما يرغب عديد من المقاتلين في مواجهته لما يحمله من شهرة واسعة ومزايا مالية. لطالما أبدى ديفيس اهتماما بمواجهة بول، وتبادلا السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد بول من أبرز الشخصيات في عالم الملاكمة، في المقابل، أثبت ديفيس جدارته في استقطاب الجماهير الغفيرة في كل مرة يخوض فيها نزالا.

رغم أن بول أضخم بكثير من ديفيس، فإن الأخير يعتقد أن منافسه سيكون مهمة سهلة.

منذ أن حصد ماكغريغور وفلويد مايويذر جونيور الملايين من نزالهما المتقاطع عام 2017، شهد عالم الملاكمة أرباحا طائلة من هذا النوع من النزالات.

هل هي معركة حقيقية؟

يتوقع أن يسحق جيرفونتا ديفيس (61.2 كيلوغراما) وجيك بول (90.7 كيلوغراما) بعضهما بعضا عند رنين الجرس.

وعندما سُئل ناكيسا بيداريان، الشريك المؤسس لشركة "موست فاليوابل بروموشنز"، لشبكة "إيه إس بي إن" عما إذا كانت المواجهة ستكون استعراضية، قال إنه لم يتم الاتفاق على الوزن وعدد الجولات بعد.

ربما سيكون فرق الوزن هو السبب الرئيسي وراء احتمال تحول النزال إلى استعراضي، ولكن سيتم تحديد كل ذلك بمجرد أن تتدخل لجنة ولاية جورجيا الرياضية في القواعد.

موعد نزال بول ضد ديفيس

سيقام النزال يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في صالة ستيت فارم أرينا بأتلانتا، جورجيا.

وكما هي الحال مع نزال بول ضد تايسون، سوف تُبث المواجهة المرتقبة أيضا على منصة نتفليكس.

بول والعقاقير المنشطة

واجه "الطفل المشكلة" طوال مسيرته في الملاكمة ادعاءات لا أساس لها من الصحة تفيد بأن المواد المحظورة هي التي غذت نجاحه.

وبهدف إسكات منتقديه، خضع بول لاختبارات عشوائية للكشف عن المنشطات لدى الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، وهي المعيار الحقيقي.

وقال بول في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب في الآونة الأخيرة: "لا تقلقوا، الفئة التي تتهمني بأن تناول المنشطات سبب للفوز في جميع نزالاتي، لدينا اختبارات منشطات صارمة للغاية لهذ المواجهة".