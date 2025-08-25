فيرنانديز يلوم الحكم بعد إضاعة ركلة جزاء ضد فولهام

ألمح البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد إلى تحميل حكم الساحة المسؤولية عن إهداره ركلة الجزاء التي سددها خلال مباراة فريقه ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

وانبرى فيرنانديز لتنفيذ ضربة جزاء احتسبها الحكم كريس كافاناغ، لكن الدولي البرتغالي أهدرها بطريقة صادمة بعد أن علت تسديدته القوية المرمى بكثير، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وفي أثناء استعداده لتنفيذ الركلة، اصطدم فيرنانديز بالحكم كافاناغ، وهو ما أثّر على تركيز اللاعب وفق تصريحاته بعد المباراة، التي أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال فرنانديز "لكل ركلة جزاء روتين خاص وأشياء أقوم بها"، وأضاف "أزعجني الأمر لأن الحكم لم يعتذر وهذا ما أحرجني في تلك اللحظة".

واستدرك البرتغالي "لكن ذلك ليس عذرا لإضاعة الركلة، كانت تسديدة سيئة مني، وضعت قدمي تحت الكرة أكثر من اللازم ولهذا علت فوق العارضة، لا يمكن أن نكون راضين بنقطة واحدة، من المخيّب عدم الفوز".

Wait, Bruno Fernandes blamed the ref for missing? 😂pic.twitter.com/e1K3tV7iQq — Triple M (@Tripple____M) August 24, 2025

ومن سوء حظ برونو، فإن فولهام نجح في إدراك التعادل عبر إيميل سميث رو، بعد أن تقدّم "الشياطين الحمر" بالنتيجة بهدف ذاتي سجله رودريغو مونيز في الدقيقة 58.

أموريم مستاء

وعبّر مواطنه روين أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن استيائه من نتيجة التعادل، مؤكدا ضرورة تدارك الموقف سريعا.

وقال أموريم "علينا أن ننضج كثيرا، أعني الفريق؛ سجلنا الهدف، ثم نسينا طريقة لعبنا، وكان الجميع يفكر لنحافظ على التقدم ونحاول الفوز بالمباراة".

وزاد المدرب البرتغالي "لم نكن أذكياء في تلك اللحظة. فرنانديز يتحمل كثيرا من المسؤولية، وشعرت بالأسف عندما أضاع ركلة الجزاء، لكن علينا الآن المضي قدما، مهما حدث".

وبلغت نسبة انتصارات أموريم مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ 24.1%، بواقع 7 انتصارات في 29 مباراة منذ تسلمه تدريب الفريق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما جمع حصيلة متواضعة من النقاط استقرت عند 28 نقطة فقط.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ16 في جدول الترتيب بعد جولتين من بداية الموسم الجديد 2025-2026، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام أرسنال 0-1 وتعادله في الثانية 1-1 مع فولهام.