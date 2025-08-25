عنصرية وشتائم واستفزاز.. كواليس معركة فينيسيوس وجماهير أوفييدو

لم يتخل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد عن عاداته وواصل إثارة الجدل في مباراة فريقه ضد ريال أوفييدو التي بدأها من مقاعد البدلاء.

ورغم ذلك سجل فينيسيوس هدفا وصنع آخر في المباراة التي جرت على ملعب كارلوس تارتيري لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني وانتهت بفوز ريال مدريد بـ3 أهداف دون رد.

ودخل البرازيلي (24 عاما) في مشادات مع جماهير ريال أوفييدو التي ردّت على البرازيلي بالشتائم والإهانات وفق تقارير إسبانية عديدة.

وحاول فينيسيوس خداع الحكم ريكاردو دي بورغوس، إذ أسقط نفسه داخل الصندوق في محاولة للحصول على ركلة جزاء، لكنه نال بطاقة صفراء لتبدأ جماهير أوفييدو في شتمه حيث قالت له "أنت غبي" وفق صحيفة "آس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة "لا يزال فينيسيوس سريع الاشتعال، إذ تكفي شرارة صغيرة ليغضب".

بعدها صنع فينيسيوس الهدف الثاني لزميله كيليان مبابي، وبدلا من الاحتفال فضّل استفزاز الجماهير التي ألقت نحوه زجاجة سقطت بالقرب منه، بينما قام بالرد عليها بالكلمات "ولم يتبق له سوى الدخول في مشادة مع تميمة ريال أوفييدو".

Así fue la secuencia: Vinicius pitadísimo e insultado hasta morir en la grada. Robo y asistencia para ganar el partido (estuvo fatal antes). Se va a la grada a sacar pecho. Le lanzan una botella. El árbitro le dice que se vaya de ahí. Vini contesta al árbitro.@espn pic.twitter.com/3MGLIlDh3t — Rodra (@Rodra10_97) August 24, 2025

وحاول مبابي تهدئة فينيسيوس بتغطية فمه وحثه على ضبط أعصابه، لكن البرازيلي واصل جداله مع المشجعين.

وعندما سجّل البرازيلي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، احتفل بحركة مستفزة جديدة تجاه الجماهير إذ لوّح لهم بإشارة "الدرجة الثانية"، ساخرا من وضع فريقهم، فازدادت صافرات الاستهجان ضده.

ولم يكتف فينيسيوس بذلك، إذ دخل في شجار مع الحكم الذي طلب منه الابتعاد عن جماهير أوفييدو، ثم اتجه البرازيلي مباشرة إلى غرفة الملابس دون أن يحتفل مع زملائه.

وبعد المباراة واصل فينيسيوس تحديه للجميع، إذ نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه "هكذا أنا".

وترى "آس" أن شخصية فينيسيوس "غير المستقرة" ستكون اختبارا حقيقيا للمدرب الإسباني تشابي ألونسو خلال الموسم الحالي.

ويستقبل ريال مدريد يوم السبت المقبل ضيفه ريال مايوركا على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الثالثة من الليغا، قبل فترة التوقف الدولي التي قد يستغلها فينيسيوس للراحة والتركيز على استعادة تركيزه بعد استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي.