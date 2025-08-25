شاهد.. شجار عنيف بين الأرجنتين و الدومينيكان بكأس الأميركيتين للسلة

فرضت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، الاثنين، عقوبة الإيقاف بحق 4 لاعبين من جمهورية الدومينيكان و3 من الأرجنتين، إثر تورطهم في شجار بعد نهاية اللقاء، الذي جمع بينهما في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا ضمن منافسات كأس الأميركيتين، الأحد.

وتم إيقاف الدومينيكاني ديفيد جونز ولاعب الارتكاز الأرجنتيني غونسالو بريسان مباراتين، بالإضافة إلى إيقاف 4 لاعبين آخرين مباراة واحدة، ولاعب سابع مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي في بيان.

كما غرمت لجنة الانضباط في "فيبا" الاتحاد الدومينيكاني لكرة السلة 21.340 ألف يورو ونظيره الأرجنتيني 10.67 ألف يورو.

وطالت الغرامات أيضا مدرب الـ"بوماس" (لقب الأرجنتين) بابلو بريجيوني، النجم السابق الذي دافع عن ألوان باسكونيا وريال مدريد الإسبانيين ونيويورك نيكس وهيوستن روكتس الأميركيين، بمبلغ 2134.29 ألفا.

😳 Descontrol total luego de la victoria de Dominicana (84) sobre Argentina (83) en suplementario por la segunda fecha de la @AmeriCup en Nicaragua 👉 El equipo de Prigioni buscará el pase a cuartos de la #AmeriCup este lunes a las 18:40 ante Colombiapic.twitter.com/YuWshq9Ccr — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 24, 2025

اندلعت أحداث العنف مع صافرة نهاية المباراة التي فاز بها المنتخب الدومينيكاني بفارق نقطة 84-83 بعد التمديد في كأس الأميركيتين، عندما تبادل عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من كلا الجانبين اللكمات والضربات.

وفي حين لم يتم الكشف عن سبب الشجار، أعلن الاتحاد الدولي أنه سيواصل تحقيقاته بهدف فرض عقوبات إضافية محتملة.