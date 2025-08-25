ريال مدريد يُفشل صفقة انتقال نيكو باز إلى توتنهام

يتمسك نادي كومو المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم ببقاء لاعبه الأرجنتيني الشاب نيكو باز رغم العرض المالي الكبير الذي تقدّم به توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل ضمه.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن كومو رفض عرضا بقيمة 70 مليون يورو تقدّم به نظيره الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات باز الذي تجاهل بدوره العرض تماما من أجل خططه المستقبلية.

في هذه الأثناء، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين عن أن ريال مدريد كان له دور بارز في إفشال صفقة انتقال باز إلى توتنهام هوتسبير، خاصة أن النادي الملكي وضع بندا في عقد اللاعب مع كومو يتيح له خيار إعادة الشراء.

وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "كان لريال مدريد دور كبير في إيقاف عرض توتنهام للتعاقد مع نيكو باز مقابل 70 مليون يورو".

🚨🇦🇷 Real Madrid had big role in stopping Nico Páz proposal worth €70m from Tottenham. Real are happy with Páz staying at Como this season but his move to Madrid in summer 2026 is increasingly likely. He’s expected to join Real next season. 🎥 https://t.co/5EKMaQJsOn pic.twitter.com/TKdRGTpPhU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

وأضاف رومانو أن "النادي الملكي سعيد ببقاء باز في صفوف كومو هذا الموسم، لكن انتقاله إلى الريال في صيف عام 2026 يبدو أكثر احتمالا يوما بعد يوم".

وختم الإيطالي بقوله: "من المتوقع أن ينضم اللاعب إلى ريال مدريد ابتداء من الموسم المقبل (2026-2027)".

وكان توتنهام تقدّم بعرض أولي للتعاقد مع باز في بداية الشهر الحالي بقيمة 40 مليون يورو، قبل أن يتم رفعه مرتين إلى 50 و70 مليونا، لكن جميع هذه العروض تم رفضها.

وحسب الموقع الإيطالي، فإن باز (20 عاما)، الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، غير متحمس للانتقال إلى توتنهام.

وما زال باز مرتبطا مع كومو بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ومنذ وصوله إلى كومو عام 2024، لعب باز 37 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 7 أهداف، وقدّم لزملائه 10 تمريرات حاسمة.

وقدّم باز أداء رائعا خلال المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد، إذ سجل هدفا وصنع آخر ليقود كومو الصاعد حديثا للفوز على لاتسيو 2-0، على ملعب جوزيبي سينيغاليا.

ومرر بارز كرة الهدف الأول الذي سجله المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 73، عزز نيكو باز تقدم أصحاب الضيافة بتنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة.