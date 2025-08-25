المغرب ضد السنغال والسودان ضد مدغشقر بنصف نهائي كأس أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراتي المغرب ضد السنغال والسودان ضد مدغشقر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتشكيلات المتوقعة للمغرب والسودان وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراتين.

وتقام مباراة السودان ضد مدغشقر الثلاثاء القادم، على ملعب بنيامين مكابا في مدينة دار السلام في تنزانيا، وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30) بتوقيت السودان (الخامسة والنصف مساء حسب توقيت السعودية ومصر وقطر).

وستقام مواجهة نصف النهائي الثانية بين المغرب والسنغال (حامل اللقب) على ملعب مانديلا الوطني في كمبالا عاصمة أوغندا، وستكون صفارة البداية الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت المغرب (الثامنة والنصف مساء حسب توقيت السعودية ومصر وقطر).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراتي نصف نهائي كأس أفريقيا للمحليين

المغرب ضد السنغال beIN SPORTS 6

السودان ضد مدغشقر beIN SPORTS 6

وتوج منتخب السودان نتائجه المميزة في النسخة الثامنة من كأس أفريقيا للمحليين بالتأهل إلى نصف النهائي بفوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح (4-2) أمس السبت، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وتأهلت مدغشقر على حساب كينيا بركلات الترجيح (4-3).

وسبقهما تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي (الجمعة) بعد الفوز على تنزانيا بهدف من دون رد، وبنفس النتيجة تأهلت السنغال بعد الفوز على أوغندا.

وتُلعب المباراة النهائية للبطولة المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 30 أغسطس/آب الجاري، ويسبقها بيوم لقاء تحديد المركز الثالث.