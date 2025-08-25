أيقونة التنس فيدرر ينضم إلى نادي الرياضيين المليارديرات

انضم السويسري روجر فيدرر نجم التنس السابق إلى نادي أغنى رياضيي العالم، بفضل ملايين الدولارات من استثماراته في علامة تجارية للأحذية، وهذا يضعه على رأس قائمة الثمانية الأوائل مع كريستيانو رونالدو.

ولم يلعب فيدرر بشكل احترافي منذ ما يقرب من 3 سنوات، لكن أسطورة التنس لا يزال يتصدر عناوين الأخبار لأنه أصبح مليارديرا.

وبحسب مجلة فوربس، انضم الرجل البالغ من العمر 44 عاما إلى نادي العشرة أرقام بثروة صافية تبلغ 1.1 مليار دولار (813 مليون جنيه إسترليني).

وتعزو المجلة هذه الثروة إلى حصته الكبيرة، والتي تقدر بنحو 3%، في العلامة التجارية السويسرية للأحذية والملابس "أون"، وقد أطلقها منذ عام 2019.

وتم طرح أسهم الشركة للتداول العام في بورصة نيويورك سنة 2021، وتبلغ قيمتها السوقية الآن ما يقرب من 15 مليار دولار، وتبلغ قيمة أسهم فيدرر أكثر من 375 مليون دولار.

وتضم قائمة نجوم التنس إيجا سفياتيك الفائزة بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والمصنف السادس عالميا بين شيلتون، واللاعب المراهق المعجزة جواو فونسيكا.

وخلال مسيرة رائعة استمرت 24 عاما، فاز السويسري بـ103 وحصل على ما يقرب من 131 مليون دولار كجوائز مالية وحقق حوالي مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب خارج الملعب من خلال صفقات رعاية متعددة.

وشمل ذلك 150 مليون دولار من شركة نايكي على مدى عقدين من الزمن لارتداء ملابسها قبل أن يتركهم في عام 2018، بعد 24 عاما، ليوقع عقدا مع العلامة التجارية اليابانية يونيكلو لمدة 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار.

وبعيدا عن صفقات الملابس والأحذية، يتمتع فيدرر برعاية طويلة الأمد بما في ذلك ليندت، ومرسيدس بنز، ورولكس، ومويت آند شاندون.

وبفضل دخله من خارج الملعب، أصبح فيدرر لاعب التنس الأعلى أجرا في العالم لـ16عاما متتالية. علاوة على ذلك، في عام 2020، كان الرياضي الأعلى أجرا، إذ بلغ دخله قبل الضرائب آنذاك 106.3 ملايين دولار أميركي.

نادي المليارديرات الثمانية في الرياضة

السلة

جونيور بريدجمان: 1.4 مليار دولار

ليبرون جيمس: 1.2 مليار دولار

ماجيك جونسون: 1.5 مليار دولار

مايكل جوردان: 3.8 مليارات دولار

كرة القدم

كريستيانو رونالدو: الرقم الدقيق غير محدد.

الغولف

تايغر وودز: 1.3 مليار دولار

التنس