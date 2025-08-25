أنغولا تحصد لقب أفروباسكت 2025 ومالي تكتب التاريخ

تُوج منتخب أنغولا بلقب بطولة أفروباسكت 2025 لكرة السلة، بعد فوزه على مالي بنتيجة 70-43 في نهائي احتضنته العاصمة لواندا مساء الأحد، ليضيف لقبه القاري الثاني عشر إلى سجله الحافل.

ورغم الخسارة، حقق منتخب مالي إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى النهائي للمرة الأولى، وحصد أول فضية في تاريخه منذ انطلاق البطولة عام 1962، بعد مشاركات سابقة أبرزها المركز الثالث عام 1972.

تفوق أنغولي من البداية

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم منذ الربع الأول 14-10، ووسعوا الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 32-20، مستفيدين من التنظيم الدفاعي والدقة الهجومية. وفي الشوط الثاني، حافظوا على وتيرة الأداء ليختتموا اللقاء بفارق 27 نقطة وسط حضور جماهيري كبير.

مالي.. صعود تاريخي

وصول مالي إلى النهائي شكّل محطة فارقة في مسيرته القارية، إذ لم يسبق له تجاوز نصف النهائي منذ أكثر من 5 عقود. ويعكس هذا الإنجاز تطورا لافتا في أداء المنتخب الذي يُعد من أكثر الفرق انتظاما في المشاركة.

السنغال تحصد البرونزية

في مباراة تحديد المركز الثالث، تفوّق منتخب السنغال على الكاميرون بنتيجة 98-72، ليحصد "أسود التيرانغا" الميدالية البرونزية، فيما كانت أنغولا قد بلغت النهائي بعد فوز صعب على الكاميرون 74-73 في نصف النهائي.

البطولة بوابة عالمية

تنظم "فيبا أفريقيا" بطولة أفروباسكت منذ عام 1962، وتُعد أبرز حدث قاري في كرة السلة، إذ تفتح الطريق نحو كأس العالم والألعاب الأولمبية، وتسهم في تطوير اللعبة عبر استقطاب محترفين من مختلف الدوريات وتعزيز البنية التنظيمية للاتحادات الوطنية.