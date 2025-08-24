اللاعبون الأكثر تسجيلا للهاتريك في القرن الـ21

بدأ النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ موسم 2025-2026 بقوة بعدما قاد فريقه إلى فوز كبير على حساب لايبزيغ في افتتاح منافسات الدوري الألماني.

وسجل كين 3 أهداف (هاتريك) من أصل 6 حقق من خلالها العملاق البافاري انطلاقة مثالية في حملة دفاعه عن اللقب.

Harry Kane vs Leipzig: 64' — Goal

74' — Goal

78' — Goal Second half hat trick. pic.twitter.com/tUzyMUkwQT — StatMuse FC (@statmusefc) August 22, 2025

ويُعد هذا الهاتريك هو الـ27 في مسيرة كين مع الأندية والمنتخب الوطني.

ويتقاسم كين (32 عاما) المركز السادس في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للثلاثيات في مباراة واحدة بالقرن الـ21 مع الإماراتي علي مبخوت.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي القائمة بإحرازه 66 ثلاثية (هاتريك)، بفارق 7 ثلاثيات عن غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، وما زال بإمكان كل منهما زيادة غلتهما من الثلاثيات في ظل استمرارهما في الملاعب.

ويوجد في المركز الثالث لاعب مغمور هو علي أشفق من جزر المالديف، بفارق ثلاثيتين فقط عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الموجود في المركز الرابع.

وإلى جانب الإماراتي مبخوت يوجد في هذه القائمة 3 لاعبين عرب آخرين هم مواطنه المجنس سيباستيان تاغليابو والسوري فراس الخطيب والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتاليا قائمة تضم أكثر 20 لاعبا تسجيلا للهاتريك في القرن الـ21:

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 66. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 59. علي أشفق من جزر المالديف: 35. البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 33. الأوروغوياني لويس سواريز: 30. الإماراتي علي مبخوت: 27. الإنجليزي هاري كين: 27. الأستوني فياتشيسلاف زاهوفايكو: 26. النرويجي إيرلينغ هالاند: 25. الويلزي مارك لويد وليامز: 24. المغربي عبد الرزاق حمد الله: 23. السنغافوري ألكسندر دوريك: 22. الإماراتي سيباستيان تاغليابو: 21. البرازيلي نيمار دا سيلفا: 21. الفرنسي كيليان مبابي: 21. النيوزلندي غريغ درابر: 20. السوري فراس الخطيب: 20. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 20. الألماني ماريو غوميز: 18. الهولندي كلاس يان هونتيلار: 18.