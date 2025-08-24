يوم تعرّض ريال مدريد لخسارة مهينة أمام أوفييدو

يعود ريال مدريد إلى ملعب كارلوس تارتيري معقل ريال أوفييدو، وهو المكان الذي تعرّض فيه الفريق الملكي لثاني أثقل هزيمة في تاريخه بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل ريال مدريد الليلة ضيفا على أوفييدو العائد إلى الليغا، وتحديدا عند الساعة 10:30 مساء (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة لحساب منافسات الجولة الثانية من البطولة المحلية.

وتُعد هذه المباراة الأولى لريال مدريد على ملعب كارلوس تارتيري منذ 24 عاما، إذ زار الملعب للمرة الأخيرة يوم 10 يونيو/حزيران 2001، ووقتها خرج متعادلا 1-1، وهي نتيجة أدت إلى هبوط ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية، وظل الأخير فيها حتى عودته نهاية الموسم الماضي.

ويملك ريال مدريد ذكريات كارثية على أرضية هذا الملعب الذي شهد خسارته أمام أوفييدو بنتيجة قاسية جدا استقرت عند 1-7، وذلك في أربعينيات القرن الماضي تحت قيادة المدرب فرانسيسكو غامبورينا.

وعلّقت صحيفة ماركا الإسبانية على مباراة الليلة لريال مدريد "لم يكن ملعب أوفييدو عبر التاريخ وجهة سهلة للميرينغي، فثاني أثقل هزيمة في الدوري للفريق جاءت هناك"، ففي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1947 حل ريال مدريد ضيفا على أوفييدو بملعب بوينافيستا (الاسم القديم لكارلوس تارتيري) لحساب مباريات الجولة التاسعة من موسم 1947-1948.

وعاش الريال ليلة تاريخية لا تُمحى، إذ خسر بتلك النتيجة الثقيلة، وهي ثاني أقسى خسارة في تاريخه بالدوري الإسباني بعد هزيمته من إسبانيول 1-8 عام 1930.

وخطف إستيبان إتشيبيريا مهاجم ريال أوفييدو الأضواء من الجميع في تلك المباراة بعد أن تكفّل بإهانة ريال مدريد وحده، إذ سجل 5 أهداف.

وأكد الموقع الرسمي لريال أوفييدو على شبكة الإنترنت أن إتشيبيريا هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نجح في هز شباك ريال مدريد 5 مرات في مباراة واحدة.

No le hacía un jugador 4 goles o más al Madrid en Liga desde 1947. Echevarría marcó 5 en el 7-1 del Real Oviedo al Madrid en Buenavista! pic.twitter.com/U7qvsijkdp — Miguel Cuartas (@miguel_cuartas) April 25, 2023

وسجل إتشيبيريا الهدف الثاني لريال أوفييدو في الدقيقة الـ15، ثم أضاف جميع الأهداف الأربعة الأخرى في الشوط الثاني في الدقائق الـ47 والـ63 والـ70 والـ89 على التوالي.

وكان زميله خيسوس هيريرا قد سجل الهدفين الأول والثالث لريال أوفييدو في الدقيقتين العاشرة والـ44 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

أما هدف ريال مدريد الوحيد والشرفي فجاء عن طريق بابلو فيدال في الدقيقة الـ73، لتصبح النتيجة 6-1، قبل أن يختتم إتشيبيريا مهرجانه التهديفي بالهدف السابع لأوفييدو، وبالهدف الشخصي الخامس له.