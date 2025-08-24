مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي في أول مباراة مع ميلان

حفر النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب ميلان اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم بإنجاز غير مسبوق.

وظهر مودريتش (39 عاما) -أمس السبت- مع "الروسونيري" للمرة الأولى في "الكالتشيو" أمام كريمونيزي الصاعد حديثا، في الجولة الافتتاحية في الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب في التاريخ يشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي وهو بعمر 39 عاما و11 شهرا و14 يوما.

وحطّم مودريتش الرقم القياسي الذي كان بحوزة الإيطالي ماوريتسيو بوغليزي، الذي كان قد شارك لأول مرة في "الكالتشيو" مع إمبولي عام 2016، وحينها كان بعمر 39 عاما و4 أشهر و18 يوما.

وكانت مواجهة ميلان ضد كريمونيزي هي الأولى لمودريتش التي يشارك فيها أساسيا مع فريقه الجديد، الذي انتقل إليه قبل أسابيع قليلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ريال مدريد.

ودفع ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان بمودريتش في التشكيلة الأساسية، ورغم أنه قدّم لمحات من جودته المعهودة، لكن ذلك لم يساعد فريقه على تحقيق انطلاقة قوية في النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي.

ولم يسهم وجود مودريتش في حلّ مشكلات ميلان، ليستغل كريمونيزي وضعية "الروسونيري" ويلحق به هزيمة صادمة ومخيّبة للآمال على سان سيرو وأمام جماهيره 1-2.

وخرج مودريتش في الدقيقة 74 ودفع مكانه بالسويسري أردون غاشاري، لكن هذا التبديل لم يغيّر من واقع الأمر شيئا.

وفي تفاصيل المباراة، وضع فيديريكو باشيروتو الفريق الضيف في المقدمة عند الدقيقة 28، قبل أن يعدّل ستراهينيا بافلوفيتش النتيجة لميلان في الدقيقة 45+1، لكن فيديريكو بوناتسولي خطف هدف الفوز في الدقيقة 61 من مقصية رائعة.

وسبق لمودريتش أن ظهر للمرة الأولى بقميص ميلان بشكل رسمي يوم 17 أغسطس/آب الجاري ضد باري في الدور الأول من كأس إيطاليا، وفيها فاز "الروسونيري" بنتيجة 2-0.

إعلان

يُذكر أن مودريتش الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، سيكمل عامه الـ40 يوم 9 سبتمبر/أيلول القادم.