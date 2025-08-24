أطول فترة صيام عن لقب الدوري وفريق ينتظر منذ أكثر من 100 عام

سيطرت أندية بعينها على الدوريات الخمس الكبرى خلال العقود الماضية كبرشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس حارمة أندية عريقة من التتويج بلقب الدوري المحلي.

وفرض النادي الملكي والبرسا سطوتهما على الدوري الإسباني بينما تناوب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تسيد بايرن ميونخ البوندسليغا خلال السنوات الماضية والأمر نفسه ينطبق على يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ولكن هناك أندية نافست لعقود في البطولات المحلية ولم تستطع الفوز باللقب وبينها من طال انتظاره أكثر من 100 عام.

تاليا 9 أندية أوروبية عريقة فازت بلقب الدوري المحلي وعانت بعده من أطول فترة صيام عن الألقاب:

1- جنوى الإيطالي: (101 عام)

يُعد جنوى الفريق الذي قضى أطول فترة في التاريخ دون الفوز بلقب الدوري بعد فوزه ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 1923-1924 حيث لم يُحقق أي فوز منذ ذلك الحين واكتفى بالوصافة في عامي 1925 و1930.

2 نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: (98 عاما)

فاز الموسم الماضي بكأس كاراباو. وكان الفريق القادم من شمال إنجلترا قريبا من المجد في التسعينيات بحصوله على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بقيادة الأسطورة آلان شيرر، لكنه لم يظهر في المنافسة مجددا حتى الآن.

3- بيتيس الإسباني: (90 عاما)

فاز "الفرديبلانكوس" بالدوري الإسباني موسم 1934-1935، ولم يقترب منه منذ ذلك الحين، حتى أنه لم يحتل المركز الثاني مطلقا.

وفاز لاحقا بـ3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، مما أضفى بريقا خاصا على النادي المفعم بالثقة بعد حلوله وصيفا في دوري المؤتمرات الموسم الماضي.

4- إشبيلية الإسباني: (79 عاما)

فاز فريق سانشيز بيزخوان بالدوري الإسباني موسم 1945-1946، ويحاول منذ ذلك الحين استعادة اللقب.

وكاد أن يحقق ذلك في الخمسينيات بحصوله على المركز الثاني مرتين، لكن لم ينافس بجدية مرة أخرى على لقب الليغا، وركزوا بدلا من ذلك على الفوز بالمسابقات الأوروبية وخاصة الدوري الأوروبي والذي ظفر فيه 7 مرات.

5- توتنهام الإنجليزي: (64 عاما)

توج توتنهام بالدوري الإنجليزي مرتين 1950-1951 و960-1961، ثم حل وصيفا بعد موسمين، وفي موسم 2016-2017، اكتفى أيضا بالمركز الثاني. وتوج السبيرز الموسم الماضي بالدوري الأوروبي بعد صيام دام 17 موسما عن الألقاب.

6- بولونيا الإيطالي: (61 عاما)

فاز فريق بيترونياني آخر مرة بالدوري الإيطالي في موسم 1963-1964، ليحتل المركز الثاني بعد عامين. ولم ينافس الفريق أو يقترب من المنافسين على اللقب منذ ذلك الحين.

7- فيورنتينا الإيطالي: (56 عاما)

فاز فريق فيورنتينا بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي موسم 1968-1969، ولم يقترب من الفوز به مجددا إلا في موسم 1981-1982 عندما احتل المركز الثاني.

وفاز الفريق التوسكاني بجميع الألقاب الأخرى في إيطاليا في العقود الأخيرة، لكنه كان دائما على بُعد خطوة من المنافسة على لقب السكوديتو.

8–تورينو الإيطالي: (49 عاما)

يُعد فريق بييمونتي عملاقا في إيطاليا بـ7 ألقاب سكوديتو، آخرها في موسم 1975-1976، وكان وصيفًا في موسم 1985-1986.

منذ ذلك الحين، دخل النادي في مرحلة تراجع لم تسمح له إلا بالفوز بكأس إيطاليا في موسم 1992-1993.

9-بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني: (48 عاما)

كانت سبعينيات القرن الماضي العقد الأكثر تألقا في تاريخه. فاز بـ5 ألقاب في الدوري الألماني، كان آخرها في موسم 1976-1977. وفي الموسم التالي احتل الفريق المركز الثاني، ومنذ ذلك الحين، بدأ بالتراجع، مما جعله غير قادر على منافسة بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند.

كان آخر لقب للفريق هو كأس ألمانيا، في موسم 1994-1995.