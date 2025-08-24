عاقب بالدي وتجاهل تشواميني.. هجوم على حكم مباراة برشلونة وليفانتي

أثار الحكم هيرنانديز هيرنانديز جدلا كبيرا خلال مباراة ليفانتي وبرشلونة في الجولة الثانية من الليغا، بعدما احتسب ركلة جزاء لليفانتي تسبّبت بردود فعل متباينة في الصحافة الإسبانية.

وجاء قرار هيرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أن اصطدمت تسديدة خوسيه موراليس لاعب ليفانتي بيد ألخاندرو بالدي مدافع برشلونة وتحولت إلى ركلة ركنية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قائمة أبرز "مسجلي" الأهداف بالنيران الصديقة list 2 of 2 يوم تعرّض ريال مدريد لخسارة مهينة أمام أوفييدو end of list

اللافت أن اللقطة لم يطالب خلالها أي لاعب أو مشجع لليفانتي بركلة جزاء، لكن الحكم احتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار" وسط دهشة لاعبي برشلونة وغضبهم.

لمسة يد واضحة على بالدي !!! pic.twitter.com/u593hBG6P7 — Follow @MMjaeedx (@afc4net0001) August 23, 2025

واتهمت صحيفة "سبورت" الإسبانية هيرنانديز "بازدواجية المعايير"، خاصة أن الحكم ذاته رفض احتساب ركلة جزاء لبرشلونة في كلاسيكو الموسم الماضي ضد ريال مدريد، في لقطة أكثر وضوحا بعد اصطدام الكرة بيد أوريلين تشواميني مدافع ريال مدريد.

وعزّزت الصحيفة رأيها بأن هيرنانديز فسّر الحالتين بقرارات "متناقضة" تتعلق بيد اللاعبين في أوضاع غير طبيعية.

ولم تتضمن الدورات التحضيرية للحكام الإسبان التي أقيمت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2025 أي تعديل في ما يخص المخالفات المرتبطة بلمسات اليد في "الوضعيات غير الطبيعية"، فالتعميم الجديد للجنة الذي يحمل الرقم 3 جاء مطابقا تماما للسابق المعمول به موسم 2024-2025.

وينص القانون على أن لمسة اليد "تُعتبر مخالفة عندما يشغل اللاعب بذراعه/يده مساحة أكبر، متسببا بقطع تمريرة من الخصم أو تسديدة على المرمى، إلخ".

وأضاف أن "هذه الحالات تشمل الأوضاع التي تكون فيها الذراع أو اليد بعيدتين بوضوح عن الجسد، أو مرفوعتين فوق مستوى الكتف حتى إن أدار اللاعب ظهره".

إعلان

وبالعودة إلى حالة بالدي، وبحسب التسجيل الصوتي الصادر من غرفة "الفار"، فإن هيرنانديز اعتبر يد ظهير برشلونة "بعيدة عن الجسد بشكل كاف" معتبرا أيضا أن اللاعب "أخرج ذراعه"، رغم أنه كان يستدير لتجنب الكرة ليعترض تسديدة موراليس، وبعدها قرّر الحكم احتساب ركلة الجزاء.

وحدث ذلك بعد أشهر قليلة من واقعة تشواميني في كلاسيكو الدوري الثاني من الليغا الذي قرّب برشلونة من حسم اللقب.

يومها برّر هيرنانديز عدم احتساب ركلة جزاء وفق سبورت بالقول "بالنسبة لي كورتوا خلفه. أعطني لقطة إضافية، هنا يحدث الارتطام، الذراع للأسفل، بنظري ليست ركلة جزاء".

وتابعت الصحيفة "هكذا تعامل الحكم مع حالتين متشابهتين بأسلوبين متناقضين في التحليل والقرار معا".

ونجح برشلونة في قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مثير بـ3 أهداف لاثنين، لكن رغم ذلك عبّر بيدري نجم الفريق الكتالوني عن استيائه من قرار ركلة الجزاء، مؤكدا أنه وزملاءه في الفريق لم يفهموا سبب اختلاف القرارات بين الحالتين.

في هذه الأثناء، أكد حساب "أركيفو فار" عبر منصة "إكس"، وهو متخصص في الحالات التحكيمية بالكرة الإسبانية، أن قرار الحكم هيرنانديز باحتساب ركلة الجزاء لم يكن صحيحا.

وشرح "حدث ارتباك بين تقنية الفار وهيرنانديز. يد بالدي كانت قريبة من جسده، إنها ليست ركلة جزاء".

🖥️💥 Cruce de cables del VAR y Hernández Hernández en el Levante – Barcelona. 👉🏻 Balde, con la mano próxima al cuerpo y en proceso de recogerla, desvía el balón en el área. ❌ 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜. ▪️ La Circular 3 habla de "mano claramente despegada y alejada del cuerpo". pic.twitter.com/slqyevlP6w — Archivo VAR (@ArchivoVAR) August 23, 2025

وتابع "ينص التعميم رقم 3 على أن المخالفة تُحتسب عند وجود يد بعيدة بوضوح عن الجسد"، وهو ما لم يتوفر في حالة بالدي.