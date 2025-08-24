شاهد.. كولومبوس الأميركي يتجاهل الجنسية الفلسطينية للاعبه وسام أبو علي

تعرض نادي كولومبوس كرو المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم لانتقادات من بعض الجماهير العربية بسبب خطوة وصفت بغير الأخلاقية تجاه لاعبه الجديد الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

ونشر النادي الأميركي عبر حساباته الرسمية مقطع فيديو لاستعراض كواليس المشاركة الرسمية الأولى لأبو علي مع الفريق، ولوحظ وضع علم الدانمارك أمام اسم اللاعب في غرفة الملابس الخاصة بالفريق.

واعتبر المتابعون أن هذه الخطوة -التي جاءت قبل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق- تجاهل تام من قبل النادي لهوية وجنسية أبو علي الفلسطينية.

وسبق لأبو علي أن مثّل منتخب فلسطين لكرة القدم في 10 مباريات رسمية، وجميعها في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وظهر أبو علي للمرة الأولى بقميص "الفدائي" ضد لبنان في السادس من يونيو/حزيران 2024 في الدور الأول من التصفيات المونديالية، وخلال المباريات العشر هزّ أبو علي (26 عاما) الشباك في 4 مناسبات.

وولد وسام أبو علي في لبنان لعائلة فلسطينية لاجئة، قبل أن ينتقل مع أسرته لاحقا إلى الدانمارك، وحصل فيها على جنسية البلد الأوروبي.

وكان أبو علي قد انتقل مؤخرا إلى كولومبوس كرو قادما من الأهلي المصري في صفقة بلغت 6.4 ملايين يورو، وعقد يمتد حتى اليوم الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2027.

وتمت الصفقة بعد أن مرت بالعديد من الأزمات، حيث كانت معرّضة للفشل بسبب عراقيل في عملية قيد اللاعب بالدوري الأميركي، رغم توصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

وقبلها دخل أبو علي في أزمة مع النادي الأهلي وجماهيره، بسبب إصراره على الرحيل عن الفريق وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، في وقت كانت فيه إدارة الفريق المصري تشترط حدوث ذلك بالحصول على مقابل مادي مناسب من وجهة نظرها.

وشارك أبو علي للمرة الأولى مع فريقه الجديد فجر اليوم، في المباراة التي جرت على ملعبه لوور دوت كوم فليد ضد نيو إنغلاند وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدفين لواحد.

ويحل كولومبوس كرو الأحد المقبل ضيفا على ريد بولز في الجولة المقبلة من الدوري الأميركي، علما أن فريق أبو علي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب القسم الشرقي برصيد 45 وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبفارق 10 نقاط عن فيلادلفيا المتصدر.