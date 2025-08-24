مفاجأة تكتيكية من هانسي فليك، رافينيا ظهير أيسر

غامر المدرب الألماني هانسي فليك في الشوط الثاني من مباراة فريقه برشلونة أمام ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في الدقيقة 76 بتحويل جناحه رافينيا إلى ظهير أيسر بعد خروج بالدي.

وذلك من أجل استغلال سرعته في العودة للدفاع من جهة، وحضوره الهجومي المتنوع بين التسديد والعرضيات وفتح الملعب بالتحرك السريع من جهة أخرى.

تعد هذه أول مرة يلعب فيها البرازيلي في منصب الظهير الأيسر ولقد كان فعالا من الناحيتين الدفاعية والهجومية، إذ كان قريبا جدا من تسجيل هدف التقدم لفريقه برشلونة. كما كان حاضرا بسرعته في التصدي للتحولات الهجومية السريعة للاعبي ليفانتي.

ولم يتوقف فليك عند هذا الحد في قراءته للمباراة و تدخله الإيجابي كمدرب، بل إن كل تبديلاته في الشوط الثاني أتت بثمارها من خلال إقحام داني أولمو بديلا من راشفورد، الذي منح برشلونة نسقا وعمقا هجوميا بتحركاته القريبة من مرمى حارس ليفانتي.

كما أن دخول غافي بديلا من كاسادو منح تلك الشراسة في وسط ميدان برشلونة، وعزز من قدرة الفريق الكتالوني في السيطرة على الكرة، والمحافظة على التوازن الدفاعي.

بينما منح كوندي زيادة عددية في الجهة اليمنى التي شغلها لامين جمال بامتياز، وأعطى دخوله حلولا أكثر لنجم البرصة لامين. في حين ثبت ليفاندوفسكي بدخوله محور دفاع ليفانتي مما منح فيران توريس إيجابية في اللعب، بعدما كان معزولا في الشوط الأول.

يذكر أن لقاء برشلونة وليفانتي في الجولة الثانية من الليغا، انتهى لرفاق بيدري بنتيجة 3-2. ليتصدر برشلونة جدول الترتيب، في انتظار استكمال مباريات هذه الجولة.

المحلل الرياضي للجزيرة نت: عادل خلو