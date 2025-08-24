في مشهد أعاد إلى الأذهان بروز لامين جمال مع برشلونة خطف الفتى الإنجليزي ماكس دومان (15 عاما و235 يوما) الأضواء بعدما أصبح أحد أصغر اللاعبين مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما دخل بديلا في فوز أرسنال العريض على ليدز (5-0).

دومان -الذي يلعب بتقويم أسنان ولم يكتمل نمو شاربه بعد- دخل الملعب وسط تصفيق حار من جماهير ملعب الإمارات، والتي تدرك أنها قد تشاهد النسخة الإنجليزية من جمال، فقد باتت المقارنة بين الموهبتين حاضرة بقوة: الإسباني جمال بزغ في "كامب نو"، والإنجليزي دومان يظهر الآن في "البريميرليغ".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قائمة أبرز "مسجلي" الأهداف بالنيران الصديقة list 2 of 2 غيوكيرس يسجل أول ثنائية له بالدوري الإنجليزي في فوز كبير لأرسنال end of list

اللاعب الشاب ترك بصمة مباشرة بحصوله على ركلة جزاء، وأكد مدربه ميكيل أرتيتا أن "ثقته في نفسه مذهلة ولا تشبه ما رآه من قبل".

وبينما سبق ليامال أن سجل رقمه في دوري أبطال أوروبا ينتظر دومان بلوغ الـ16 في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليكون مؤهلا للظهور في البطولة القارية مع أرسنال.

ومع هذا الظهور المبكر يبدو أن الكرة العالمية تستعد لصراع مواهب جديد بطلاه لامين جمال وماكس دومان، الإسباني الذي أسر قلوب جماهير برشلونة، والإنجليزي الذي قد يكون الرد القادم من لندن.