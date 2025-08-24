دورتموند يحذر والد بيلينغهام بعد حادثة سانت بولي

أكد نادي بوروسيا دورتموند أنه لن يتسامح مع وجود أشخاص غير مصرح لهم في غرفة خلع ملابس الفريق، وذلك في أعقاب تقارير عن نقاش حاد بين والد ووكيل أعمال اللاعب جوب بيلينغهام والمدير الرياضي سيباستيان كيهل.

وذكرت صحيفة بيلد وشبكة سكاي أن الواقعة حدثت في ملعب هامبورغ بعد تعادل دورتموند مع سانت باولي 3-3 بعد أن فرط الفريق في تقدمه 3-1 خلال الدقائق الأخيرة.

وقال كيهل اليوم الأحد "نشعر جميعا بخيبة أمل من نتيجة أمس".

وأضاف "لكن تبقى غرفة الملابس مخصصة لنا لاعبين ومدربين ومديرين، وليس للعائلات والمستشارين، لن يتكرر هذا الأمر، لقد أبلغنا جميع المعنيين بهذا الأمر بوضوح".

وحضر والدا بيلينغهام إلى هامبورغ، لمشاهدة أول مباراة لابنهما في الدوري الألماني.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم السماح لوالديْ بيلينغهام بالدخول إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين من قبل أفراد الأمن.

وتحدثت "سكاي" عن "نقاش طويل ومؤثر" بين بيلينغهام الأب وكيهل بشأن الأداء المتواضع لدورتموند، واستبدال نجله بين شوطي المباراة.

ووفقا لقناة سكاي سبورتس ألمانيا، لم يقتنع مارك ودينيس والدا جوب بالقرار، وانتظرا في النفق بعد التعادل 3-3، حيث أجرى مارك -الذي يعمل أيضا مستشارا لابنه- مناقشة مؤثرة مع كيهل.

ويزعم التقرير أن بيلينغهام الأب أعرب عن إحباطه من كل من الاستبدال والأداء العام للفريق.

وقال نيكو كوفاتش مدرب دورتموند إن الفريق "لم يستحق أكثر من نقطة واحدة".

وأضاف "لم نركز طوال الـ90 دقيقة، كنا متقدمين بنتيجة 3-1، واستفدنا إلى أقصى حد من لاعبينا المميزين في إنهاء الهجمات، لكننا لم نخض القتال كما ينبغي".

وقال كيهل إن دورتموند "عوقب على أدائه عموما، لم نكن حاضرين بقوة، وعلينا أن نتقبل هذه النقطة، بالطبع لا يمكن أن تضيع المباراة من بين أيدينا في دقائق معدودة".