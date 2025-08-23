ترامب يمازح إنفانتينو: أريد لعب الكرة والاحتفاظ بكأس العالم

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سحرته لعبة كرة القدم، وخاصة بعد أن أشار إلى الأموال التي يجنيها لاعبو اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وأعلن ترامب -أمس- أن قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستسحب في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مركز كينيدي في العاصمة واشنطن.

وفي لقطة فيديو، يظهر الرئيس الأميركي وعلى رأسه قبعة حمراء تحمل شعار "ترامب كان محقا في كل شيء" جالسا بالمكتب البيضاوي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو الذي ناوله مجسم كأس العالم، وعلق ترامب بأنه "من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي".

Infantino to Trump: "Since you are a winner, of course you can touch it." pic.twitter.com/frn6CnoP3X — Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2025

وفي المقابل، قال إنفانتينو "وحدهم، رؤساء فيفا ورؤساء الدول وأولئك الذين يفوزون بها (الكأس المطلية بالذهب الخالص) يستطيعون لمسها، إنها فقط للفائزين. ولأنك فائز بطبيعة الحال تستطيع لمسها". فرد عليه ترامب مازحا "هل يمكنني الاحتفاظ بها؟".

وأضاف ترامب "عندما أرى الأموال التي يكسبها لاعبو كرة القدم، قد أحاول اللعب لأنني رياضي جيد".

وأضاف الرئيس الأميركي "ابني لاعب كرة قدم عظيم طوله متران، لكن قد تشاهدوني أرتدي الشورت قريباً وألعب".

وقدم إنفانتينو بطاقة عملاقة للرئيس رقمها "45/47" في إشارة إلى ولايتي ترامب الـ45 والـ47 وكتب عليها: الصف الأول، المقعد الأول لنهائي كأس العالم.

رئيس الفيفا يقدم للرئيس ترامب أول تذكرة لبطولة كأس العالم 2026، وهي تذكرة المباراة النهائية برقم 45&47. pic.twitter.com/VLWdbtalMF — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) August 22, 2025

وتقام النهائيات بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويشارك فيها 48 منتخبا ستوزع على 12 مجموعة من 4 فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ المونديال، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتجرى المباراة الافتتاحية في 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب "أستيكا" في مكسيكو سيتي. أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

ويستضيف 16 ملعبا نهائيات المونديال (11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، في كندا).