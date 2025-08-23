صراع بين المغرب وإسبانيا على ثنائي ريال مدريد

دخل الاتحادان الإسباني والمغربي لكرة القدم في سباق جديد على ضم المواهب الكروية الشابة التي تحمل الجنسية المزدوجة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المنتخبين الإسباني والمغربي وضعا اسمي رشيد فتال وتياغو بيتاريش في القائمة الأولية التي أرسلاها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقررة الشهر المقبل في تشيلي.

ويتعيّن على فتال وبيتاريش اللذين يلعبان في صفوف ريال مدريد للشباب -المعروف باسم "الكاستيا"- اتخاذ القرار النهائي قبل يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الصحيفة ذاتها، وهو موعد انطلاق البطولة.

ويأمل الاتحاد الإسباني في أن يسير الثنائي الشاب على خطى لامين جمال جوهرة برشلونة، ويختارا تمثيل منتخب "لاروخا"، في وقت يقوم فيه نظيره المغربي بجهود كبيرة من أجل إقناعهما بارتداء قميص "أسود الأطلس".

اللافت أن القرعة أوقعت المنتخبين الإسباني والمغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمكسيك، ما يعني أنهما سيتقابلان وجها لوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2025 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

سر التنافس بين إسبانيا والمغرب

من جانبها، أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية سر التنافس بين إسبانيا والمغرب على ضم المواهب الكروية من حملة الجنسية المزدوجة.

وقالت إن "الصراع على اللاعبين بين المنتخبين ليس جديدا، بل يزداد حدة مع مرور الوقت، وهذا بسبب التركيبة الاجتماعية الناتجة عن هجرة الأسر المغربية إلى إسبانيا".

وأضافت "بناء على ذلك برز عديد من اللاعبين الموهوبين والمولودين في إسبانيا ولهم أصول مغربية، مما يعني أنهم يملكون حق اختيار تمثيل المنتخب الذي يريدونه".

ووُلد رشيد فتال (20 عاما) في مورسيا لأبوين مغربيين، وسبق له ارتداء قميص منتخبي إسبانيا والمغرب.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، لعب مع منتخب إسبانيا ضد إيطاليا وسجل الهدف الثالث في تلك المباراة (3-1)، ولاحقا نجح المنتخب المغربي في إقناعه بالانضمام إلى فريق الشباب تحت 20 سنة، حيث خاض معه 7 مباريات وأحرز هدفين.

وحسب "ماركا"، فإن تجربة فتال مع المغرب لم تكن جيّدة، وهو ما قد يدفع اللاعب إلى اختيار إسبانيا في الفترة القادمة.

أما بيتاريش، فقد ولُد عام 2007 في حي فونلابرادا الواقع في العاصمة مدريد، ويحمل الجنسية المغربية نظرا لأصول جدّه.

يُذكر أن رشيد فتال يلعب في مركز المهاجم وقد حجز مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب ألفارو أربيلوا، بينما يشغل بيتاريش مركز خط الوسط، وكلاهما من المواهب الواعدة.