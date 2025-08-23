توتنهام يهزم مانشستر سيتي في البريميرليغ
واصل فريق توتنهام بدايته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من
المسابقة.
وأنهى السبيرز الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته.
بعد العودة إلى تقنية الفيديو… جونسون يهدي توتنهام هدف التقدم ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/LIyI75o8Rc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 23, 2025
بالينيا يعاقب دفاع السيتيزنز على الهفوة ويهز الشباك بالهدف الثاني لتوتنهام! ⚽🔥#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/puv5R6WtMq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 23, 2025
ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط، كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.