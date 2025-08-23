رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

توتنهام يهزم مانشستر سيتي في البريميرليغ

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts during the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
غوارديولا ولاعبو مان سيتي أخفقوا في العودة بالمباراة في الشوط الثاني (الفرنسية)
23/8/2025-|آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

واصل فريق توتنهام بدايته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتغلب على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وأنهى السبيرز الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة الـ35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب بأغلب فتراته.

ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.

المصدر: وكالات

