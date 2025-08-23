شاهد.. دوناروما يغالب دموعه في وداع جماهير سان جيرمان بحديقة الأمراء

غالب الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، دموعه خلال وداعه جماهير الفريق في ملعب حديقة الأمراء التي خصّته بتكريم لافت، أمس الجمعة، عقب الفوز على أنجيه (1-0) في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغاب الدولي الإيطالي الذي يقترب من الرحيل، ولم تُعرف وجهته المقبلة بعد، عن قائمة فريق العاصمة للمباراة الثالثة تواليا، وذلك بعد التعاقد مع حارس ليل السابق لوكاس شوفالييه.

وقبل أسبوع ونصف، قال دوناروما، معربا عن "خيبة أمله وحزنه"، إنه كان "يأمل في الحصول على فرصة للنظر في أعين جماهير ملعب بارك دي برانس للمرة الأخيرة، وتوديعهم كما يجب".

وتقدّم دوناروما (26 عاما) بالزيّ المدني، نحو مدرجات جماهير الألتراس في "أوتوي"، ثم نحو مدرج "بولون"، محاطا بزملائه في الفريق والجهاز الفني. ونال تحية مطوّلة من المشجعين، فيما حرص زملاؤه على إحاطته واحتضانه في مشهد عاطفي.

Donnarumma poussé et salué par TOUS ses coéquipiers et le Parc des Princes Séquence très forte 🥹❤️💙 pic.twitter.com/2XRvzanGHK — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025

ونال دوناروما تصفيقا حارا من كل الجماهير في المدرجات.

وتحدّث المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي تحمّل مسؤولية قرار الاستغناء عن دوناروما، خلال المؤتمر الصحافي قائلا "من الجميل دائما رؤية دعم الجماهير. أفهم أنها لحظة خاصة بالنسبة لجيجيو (جانلويجي). من الصعب على الجميع التعامل مع الأمر، لكن من الرائع رؤية هذا الشعور بالثقة والتقدير من جانب المشجعين".

وكشفت تقارير صحفية أن وكيل دوناروما سافر إلى إنجلترا من أجل التفاوض مع مانشستر سيتي الإنجليزي، للانضمام إليه.

وكان سان جيرمان حدد مبلغ 40 مليون يورو للتخلي عن الحارس الإيطالي الذي ينتهي تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2026.