وزير الرياضة والشباب القطري: كأس العرب رسالة وحدة وتضامن بين الشعوب العربية

مع دخول العد التنازلي لبطولة كأس العرب قطر "2025" مرحلة الـ100 يوم، أكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أن الحدث الكروي المرتقب يتجاوز المنافسات الرياضية ليحمل رسالة وحدة وتضامن بين الشعوب العربية.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن "كأس العرب تحظى بمكانة مميزة في المنطقة، وتحمل أهمية خاصة لا تقتصر على مباريات كرة القدم. فهي منصة تجمع اللاعبين والمشجعين على حد سواء، ومنبر لترسيخ قيم الوحدة والتضامن وتعزيز مشاعر الانتماء والهوية المشتركة، كما تعكس شغف الشباب العربي بالرياضة".

وأضاف "نفخر باستضافة البطولة للمرة الثانية، والتي تحتفي بالقيم الإيجابية التي تحملها كرة القدم العربية، وتلفت الأنظار مجددا لقدرة الرياضة في التقريب بين الشعوب وبناء جسور التواصل".

وأشار وزير الرياضة القطري إلى أن بلاده أثبتت عاما بعد عام قدراتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية، موضحا أن كأس العرب المقبلة "تمثل فصلا جديدا في الإرث الرياضي المتنوع الذي رسخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للرياضة".

وأكد أن البطولة تحمل رسالة تدعو إلى الوحدة العربية، وتشكل نافذة للتعريف بالثقافة الأصيلة والتراث العريق، إلى جانب كونها منصة لإبراز إمكانات الشباب العربي في مجال الرياضة وسواها من المجالات.

وختم الشيخ حمد أنه "يسعدنا أن نرحب بالعالم مرة أخرى على أرض قطر، وخاصة المشجعين من المنطقة، للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والثقافة".

وتقام البطولة في الفترة من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى 18 من ذات الشهر، بمشاركة 23 منتخبا، بينها 9 منتخبات متأهلة مباشرة وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويخوض 14 منتخبا مباريات فاصلة لتحديد 7 مقاعد أخرى.

وكان المنتخب الجزائري توج بلقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت عام 2021 في الدوحة.