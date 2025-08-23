رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

انتقاد مبطن من والد لامين جمال لشرطة برشلونة

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Rayo Vallecano - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - February 17, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal's father Mounir Nasraoui and his grandmother Fatima in the stands before the match REUTERS/Albert Gea
اشتكى والد لامين جمال من تعرضه لعمليات سرقة مؤكدا أن "الناس يستغلون" حالته الصحية (رويترز)
23/8/2025-|آخر تحديث: 17:42 (توقيت مكة)

وجّه منير نصراوي والد الشاب لامين جمال -جوهرة برشلونة الإسباني- انتقادا حادا لعناصر الشرطة، بسبب تقصيرها في أداء مهامها بالمدينة.

وأثار نصراوي ضجة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر رسالة عبر خاصية "القصص" في حسابه على "إنستغرام"، طالب فيها بفرض المزيد من الإجراءات الأمنية من أجل ردع اللصوص في مدينة برشلونة.

وجاء في منشور نصراوي "مزيد من الأمن في برشلونة وقليل من اللصوص"، مرفقا الرسالة برمز تعبيري لليدين في هيئة دعاء.

وجاءت الرسالة بلهجة جادة ومن دون موسيقى أو أي إضافات -كما اعتاد نصراوي في كثير من منشوراته- وفتحت الباب أمام سيل من التعليقات والتكهنات بشأن احتمال تعرضه أو أحد أفراد عائلته لحادث سرقة، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتأتي أيضا في وقت تتصدر فيه مشكلة انعدام الأمن الرأي العام في برشلونة، حيث عادت السرقات والاعتداءات إلى الواجهة، وأثارت قلقا بين سكان المدينة.

وترى صحيفة "آس" الإسبانية أن رسالة والد لامين جمال سلّطت الضوء أكثر على هذه القضية الحساسة.

ويُعرف نصراوي بأسلوبه الصريح وحضوره النشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اعتاد بين الحين والآخر على استخدام حساباته للحديث عن قضايا شخصية واجتماعية.

منير نصراوي والد لامين جمال نجم برشلونة (رويترز)

ففي يونيو/حزيران الماضي كشف نصراوي عن معاناته من الصرع، واشتكى أيضا من تعرضه لعمليات سرقة، مؤكدا أن "الناس يستغلون" حالته الصحية.

وقال "أعاني من الصرع، وأضطر لتناول 5 حبات دواء يوميا، جرّبوا أن أعطيكم واحدة من تلك الحبوب، لتروا كيف سيكون حالكم".

وأضاف "يجب عليكم أن تحترموا ذلك، فأنا لم أقلل من احترام أحد، إذا كنتم لا تعرفونني فلا تتحدثوا عني".

المصدر: الصحافة الإسبانية

