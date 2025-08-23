"لعنة الألقاب" تستمر مع رونالدو في السعودية

لا يزال كريستيانو رونالدو يطارد لقبه الأول مع "العالمي" بعد أن خسر لقب كأس السوبر السعودية ضد الأهلي بركلات الترجيح 5-4 علما أن المباراة الدرامية انتهت بالتعادل 2-2 السبت في هونغ كونغ.

لم تُؤثّر الهزيمة سلبيا على النصر فحسب، بل زادت من جفاف سجلات رونالدو في كرة القدم السعودية للعام الثالث على التوالي.

منذ انضمامه إلى النصر مطلع عام 2023، خاض النجم البرتغالي 3 نهائيات رسمية، وخرج خالي الوفاض في جميعها: كأس الملك موسم 2023-2024، وكأس السوبر 2024، والآن نسخة 2025.

خيبة رونالدو مع الألقاب الرسمية استمرت لسنوات، إذ لم يرفع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات أي لقب رسمي منذ فوزه بكأس إيطاليا 2021 مع فريقه الأسبق يوفنتوس.

ويتزايد إحباط النجم البرتغالي في السعودية، وهو الذي كان يبحث عن أول لقب يكسر به صيامه ويقلص الفارق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بـ46 لقبًا، بينما حصد رونالدو 35 لقبا بحسب ترانسفير ماركت.

حقق رونالدو أول لقب في مسيرته الاحترافية مع لشبونة عندما توج بلقب كأس السوبر البرتغالي ثم فاز مع مانشستر يونايتد عام 2004 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد عامين فقط من ظهوره الأول مع سبورتينغ لشبونة.

وخلال مسيرته في أولد ترافورد، حصد لقبين لكأس الرابطة، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول ألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا. ثم حقق هيمنة أوروبية غير مسبوقة مع ريال مدريد، حيث أضاف 4 ألقاب أخرى في دوري أبطال أوروبا إلى رصيده.

رونالدو يستمر في كتابة التاريخ

وعلى الرغم من أن رونالدو لم يفلح بهدفه من ركلة جزاء في مساعدة النصر على الفوز بكأس السوبر السعودي 2025 فإنه واصل كتابة أسطورته وتعزيز سجل أرقامه القياسية.

لقد أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف أو أكثر في 4 دوريات مختلفة (450 مع ريال مدريد، 145 مع مانشستر يونايتد، 101 مع يوفنتوس، وبالتالي 100 مع النصر)، بالإضافة إلى أهدافه مع منتخب بلاده (138 مع البرتغال).

في الحقيقة لا يلازم سوء الحظ رونالدو فحسب بل فريقه النصر الذي بعد ضياع اللقب -السبت- أصبح أكثر ناد يخسر السوبر السعودي تاريخيًا أعوام 2014 و2015 و2024 و2025.