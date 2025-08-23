ضحك فودين بعد الهدف الثاني لتوتنهام يثير غضب جماهير السيتي

أوقف توتنهام انطلاقة مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-صفر السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة الـ35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد ارتكاب حارس المرمى جيمس ترافورد خطأ فادحا.

وسرعان ما توجهت الكاميرا إلى مقاعد بدلاء السيتي وشوهد فيل فودين الذي شارك بديلا في الشوط الثاني وهو يضحك بعد لحظات من تسجيل توتنهام الهدف الثاني، ويعتقد المشجعون أنهم اكتشفوا السبب.

يعتقد بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي أن فودين كان يردد هتافات مشجعي توتنهام خارج أرضهم "أبطال أوروبا، نعرف من نحن" بعد أن تقدموا بشكل مفاجئ بنتيجة 2-0.

قال أحدهم "فودين يضحك عليهم لمجرد هتافهم: أبطال أوروبا"، بينما علّق آخر "فودين يضحك على هتاف جماهير توتنهام: أبطال أوروبا، نحن نعرف من نحن".

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس "سيتي يخسر 0-2 أمام توتنهام، والكاميرا تنتقل إلى فودين فور تسجيل الهدف الثاني. هذا هو وجهه. لا عجب أنه لا يستطيع اللعب في التشكيلة الأساسية، هذا الرجل ليس جادا".

وأضاف آخر "2-0 وفودين يضحك. أمر محرج".

وعلق ثالث "الفريق متأخر بهدفين وهذا الأحمق يضحك. حان الوقت لطرح فودين للبيع".

وكتب رابع "أكره مشاهدة فيل فودين وهو يشاهد فريقه، هذا يقتلني".

فودين يعاني

واجه فودين صعوبة كبيرة في الموسم الماضي، لكن المدرب بيب غوارديولا متفائل بأن لاعب الوسط سيعود إلى أفضل حالاته في الأشهر المقبلة.

وقال قبل مباراة السبت ضد توتنهام "فيل لاعب استثنائي من الطراز الرفيع. في آخر بطولة فزنا بها بالدوري الإنجليزي الممتاز كان لاعبا بالغ الأهمية. كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "أحاول دائما إقناعه بأنه قادر على التحسن، وفهم المواقف بشكل أفضل. لكنني لن أشكك أبدا في جودة فيل، وكل ما أريده هو سعادته باللعب مجددا. فيل لاعب فريد من نوعه".

وتابع "(الموسم الماضي) كان أول موسم بعد 6 أو 7 مواسم شهدت تراجعا طفيفا في أدائه. لو تعلم الدرس لكان ذلك رائعا".

وختم غوارديولا "هناك دائما مواسم لا يمكنك فيها أن تعود كما كنت، لكن فيل كان ثابتا ومذهلا بشكل لا يُصدق خلال هذه السنوات العديدة، وهذا ما نبحث عنه (مرة أخرى)".