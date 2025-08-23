غيوكيرس يسجل أول ثنائية له بالدوري الإنجليزي في فوز كبير لأرسنال

سجل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف المدافع يورن تيمبر هدفين آخرين، ليقودا أرسنال إلى فوز ساحق بخماسية نظيفة على ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت على ملعب الإمارات.

ورغم الانتصار الكبير فإن فرحة جماهير "المدفعجية" شابتها مخاوف من إصابة القائد مارتن أوديغارد والجناح بوكايو ساكا اللذين غادرا الملعب في الشوط الثاني.

بداية قوية وانهيار ليدز

بعد فوزه في الجولة الأولى على إيفرتون بدأ ليدز المباراة بشجاعة، لكن أرسنال فرض أفضليته عندما افتتح تيمبر التسجيل في الدقيقة الـ34 بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس، ثم أضاف ساكا الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وغادر أوديغارد الملعب متأثرا بإصابة، لكن ذلك لم يوقف زحف أرسنال الهجومي.

غيوكيرس يتألق

في الدقيقة الـ48 دوّن غيوكيرس اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي بعدما استلم الكرة من الجهة اليسرى وتوغل ليسدد بقوة داخل الشباك، وبعدها بدقائق ورغم خسارة ساكا بسبب الإصابة فإن الفريق واصل تألقه وأضاف تيمبر الهدف الرابع بتسديدة مباشرة إثر ارتباك دفاعي لليدز.

أصغر المشاركين

ومع ضمان الفوز دفع المدرب ميكل أرتيتا بالموهبة ماكس دومان (15 عاما) في أول ظهور له، ليحصل على ركلة جزاء انبرى لها غيوكيرس وسجل منها الهدف الخامس، مكملا ثنائيته التاريخية، وأصبح دومان ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد زميله إيثان نوانيري.

تصريحات غيوكيرس

قال المهاجم السويدي بعد المباراة "هناك دائما ضغوط، لكنني كنت واثقا أنني سأستغل فرصي عاجلا أم آجلا، اليوم سجلت هدفين وفزنا 5-0، إنه يوم رائع".

وأضاف محذرا المنافسين "لدينا العديد من اللاعبين الرائعين في الهجوم، والمهم بالنسبة لي أن أكون في المكان المناسب، أعتقد أن الفرص ستأتي كثيرا هذا الموسم".