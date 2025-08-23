ريال مدريد ضد أوفييدو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة
نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتشكيلتين وقنوات البث الناقلة للمباراة.
موعد مباراة ريال مدريد ضد أوفييدو
تقام المباراة غدا الأحد على ملعب كارلوس تارتيري، وتنطلق صفارة البداية في المواعيد التالية:
قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة أوفييدو ضد ريال مدريد
تنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني حصريًا في المنطقة العربية لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة:
- beIN Sports HD 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى 1-صفر على أوساسونا، وخسر أوفييدو (العائد هذا الموسم للدوري الإسباني) صفر-2 أمام فياريال.
التشكيل المتوقع لريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ألكسندر أرنولد – هويسين – ميليتاو – كاريراس
الوسط: فالفيردي – أردا غولر – تشواميني – إبراهيم دياز
الهجوم: فينيسيوس – مبابي
التشكيل المتوقع لريال أوفييدو
حراسة المرمى: إيسكانديل
الدفاع: كوستاس، ديندونكر، كالفو؛ فيدال
الوسط: إيليتش، سيبو، الحسان؛ شيرا
الهجوم: روندون، حسن.