ريال مدريد ضد أوفييدو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتشكيلتين وقنوات البث الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوفييدو

تقام المباراة غدا الأحد على ملعب كارلوس تارتيري، وتنطلق صفارة البداية في المواعيد التالية:

22:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر

23:30 مساءً بتوقيت الإمارات

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة أوفييدو ضد ريال مدريد

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني حصريًا في المنطقة العربية لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى 1-صفر على أوساسونا، وخسر أوفييدو (العائد هذا الموسم للدوري الإسباني) صفر-2 أمام فياريال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألكسندر أرنولد – هويسين – ميليتاو – كاريراس

الوسط: فالفيردي – أردا غولر – تشواميني – إبراهيم دياز

الهجوم: فينيسيوس – مبابي

التشكيل المتوقع لريال أوفييدو

حراسة المرمى: إيسكانديل

الدفاع: كوستاس، ديندونكر، كالفو؛ فيدال

الوسط: إيليتش، سيبو، الحسان؛ شيرا

الهجوم: روندون، حسن.