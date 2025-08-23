رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ريال مدريد ضد أوفييدو في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

مبابي (يسار) يحتفل بعد تسجيله هدف فوز ريال مدريد على أوساسونا (غيتي)
23/8/2025-|آخر تحديث: 21:23 (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، والتشكيلتين وقنوات البث الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوفييدو

تقام المباراة غدا الأحد على ملعب كارلوس تارتيري، وتنطلق صفارة البداية في المواعيد التالية:

  • 22:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر
  • 23:30 مساءً بتوقيت الإمارات

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة أوفييدو ضد ريال مدريد

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني حصريًا في المنطقة العربية لموسم 2025-2026، وقد خصصت قناة:

  • beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى 1-صفر على أوساسونا، وخسر أوفييدو (العائد هذا الموسم للدوري الإسباني) صفر-2 أمام فياريال.

دفاع أوفييدو يتصدى لإحدى هجمات فياريال (الفرنسية)

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ألكسندر أرنولد – هويسين – ميليتاو – كاريراس
الوسط: فالفيردي – أردا غولر – تشواميني – إبراهيم دياز
الهجوم: فينيسيوس – مبابي

التشكيل المتوقع لريال أوفييدو

حراسة المرمى: إيسكانديل
الدفاع: كوستاس، ديندونكر، كالفو؛ فيدال
الوسط: إيليتش، سيبو، الحسان؛ شيرا
الهجوم: روندون، حسن.

 

 

المصدر: الجزيرة

إعلان