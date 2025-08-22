تاريخ "خطف الصفقات" بالبريميرليغ في مقدمتها انتقال رونالدو لمانشستر يونايتد

ظن نادي توتنهام الإنجليزي أنه حسم أخيرا صفقة إيبيريتشي إيزي صانع ألعاب كريستال بالاس، بعد أسابيع من المحادثات. لكن أرسنال خطف اللاعب الأربعاء الماضي مثيرا غضب وإحباط "السبيرز".

وسارع "المدفعجية" لحسم الصفقة، بعد إصابة نجمه كاي هافرتز، مقابل أكثر من 91 مليون دولار.

ويشعر توتنهام بالغضب الشديد، إذ بات يبحث عن بدائل في مقدمتهم سافينيو جناح مانشستر سيتي والذي تبلغ قيمته أكثر من 92 مليون دولار.

وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي تُخطف فيها صفقة في اللحظات الأخيرة.

"صن سبورت" تلقي الضوء على 10 صفقات انتقال في اللحظات الأخيرة بالبريميرليغ:

الويلزي آرون رامسي: من كارديف إلى أرسنال عام 2008 (الضحية مانشستر يونايتد)

أصبح هذا اللاعب رمزا يُحتذى به في أرسنال خلال 11 عاما قضاها بالنادي، حيث لعب 369 مباراة مقابل نحو 7 ملايين دولار.

ولكن اللاعب الويلزي كاد أن ينتهي به المطاف باللعب مع غريمه مانشستر يونايتد الذي أعلن عن التوصل لاتفاق مع كارديف لضمه.

غير أن أرسين فينغر لم يتراجع، والتقى شخصيا رامسي لإقناعه بأن مستقبله في ملعب الإمارات.

الإكوادوري مويسيس كايسيدو: من برايتون إلى تشلسي عام 2023 (الضحية ليفربول)

كان اللاعب قريبا جدا من الانضمام إلى ليفربول قبل انتقاله إلى "البلوز" وكان تشلسي في طليعة المهتمين بكايسيدو قبل أن يُقدم ليفربول على خطف الصفقة، بعرض 147 مليون دولار على برايتون لضم نجم خط وسطه، حتى أن يورغن كلوب أكد أن كايسيدو سينضم إلى فريقه في أنفيلد. ولكن بعد يومين فقط، حسم تشلسي الصفقة بتقديم عرض بقيمة 154 مليون دولار.

البرازيلي ويليان: من أنجي الروسي إلى تشلسي عام 2013 (الضحية توتنهام)

قاد البرازيلي، البلوز إلى لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما لم يكن ليحدث لو أنه انتقل إلى توتنهام بدلا من ذلك، وهو ما كان متوقعا.

وبدا أن فريق دانيال ليفي يحسم صفقة ويليان من نادي أنجي الروسي، وكانت الصفقة في مراحلها الأخيرة لدرجة أن ويليان اجتاز الفحص الطبي مع توتنهام لكن مكالمة هاتفية من تشلسي إلى وكيله قلبت الطاولة، حيث توجه ويليان إلى فولهام ليرفض توتنهام وينضم إلى غريمه.

البرازيلي روبينيو: من ريال مدريد إلى مانشستر سيتي عام 2008 (الضحية تشلسي)

بدا أن النجم البرازيلي السابق روبينيو مُقدّر له الوصول إلى القمة في ريال مدريد، ولكن بعد استيائه من فشل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو عام 2008، سعى روبينيو للانتقال إلى تشلسي أواخر الصيف.

وكان "البلوز" واثقين من إتمام الصفقة، حتى أن النادي باع قمصانا تحمل اسم روبينيو على ظهرها، إلا أن تصرفات تشلسي على الرغم من عدم اتفاقهم على المبلغ بعد أثارت غضب مسؤولي ريال مدريد.

وبدلاً من ذلك، قبلوا عرضًا مفاجئًا بقيمة 43 مليون دولار من مانشستر سيتي الذي استحوذت عليه مجموعة أبوظبي المتحدة في نفس اليوم.

واضطر روبينيو إلى الانتقال إلى مانشستر مدركا أنه لا مستقبل له في ريال مدريد، في وقت وجد طريقه إلى تشلسي مسدودا.

الأيرلندي روي كين: من نوتنغهام فورست إلى مانشستر يونايتد عام 1993 (الضحية بلاكبيرن روفرز)

يظل كين أحد أعظم لاعبي مانشستر يونايتد على الإطلاق حيث فاز معه بـ7 ألقاب، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا عام 1999 وهو العام نفسه الذي حقق فيه يونايتد الثلاثية الشهيرة.

ومع ذلك، كاد اللاعب الأيرلندي أن يلعب في بلاكبيرن روفرز عندما كان المدرب آنذاك كيني دالغليش من أشد المعجبين به خلال فترة وجوده في فورست.

وناقش الاثنان تفاصيل الانتقال، ووافق بلاكبيرن على صفقة قياسية بقيمة 5.37 ملايين دولار لضمه، إلا أن خطأً في الأوراق أدى إلى تأجيل انتقال كين إلى "إيوود بارك".

وتوقع بلاكبيرن أن يوقع كين الذي توصل إلى اتفاق شفهي، لكن بعد اكتشاف الخبر اتصل السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد باللاعب ليعرض عليه الانتقال إلى يونايتد.

ووافق كين وانضم إلى يونايتد، مما أثار غضب دالغليش.

30 years ago today, on 19 July 1993, Roy Keane signed for United.

الكوري الجنوبي بارك تشو يونغ: من موناكو إلى أرسنال عام 2011 (الضحية ليل)

شهد بارك هبوط فريقه موناكو إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي فأبلغ النادي برغبته في الرحيل، وبذل المدرب آرسين فينغر قصارى جهده عند التعاقد معه من موناكو.

وسرعان ما قُبل عرض غريمه الفرنسي ليل، مما دفع بارك للسفر لإجراء الفحص الطبي، لكنه اختفى من غرفته في الفندق منتصف الطريق.

واتضح لاحقًا أن بارك سافر على متن قطار يوروستار إلى لندن، حيث أجرى الفحص الطبي في أرسنال.

وكان أرسنال قد قدّم عرضًا سريًا لبارك من دون علم ليل، وعرض عليه أيضًا راتبًا أعلى.

ولم يُبلّغ ليل باختيار بارك، مما تركهم في حيرة من أمرهم عند إتمام انتقاله إلى أرسنال.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2021 (الضحية مانشستر سيتي)

بعد تألقه خلال فترته الأولى في أولد ترافورد، كان رونالدو يتوق إلى فترة ناجحة ثانية عند عودته إلى يونايتد عام 2021.

ومع ذلك، كاد ينتهي به الأمر بالتوقيع مع غريمه مانشستر سيتي.

وأصبح رونالدو في النهاية الهدف الهجومي الأول لبيب غوارديولا، حتى أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع مانشستر سيتي بشأن العقد.

ولكن مدرب يونايتد السابق السير أليكس تدخل شخصيا، واتصل برونالدو لإقناعه بالعودة إلى مسرح الأحلام. وبعد اكتشاف ضغط يونايتد على رونالدو، سحب مانشستر سيتي عرضه.

الفرنسي إيمانويل بوتي: من موناكو إلى أرسنال عام 1997 (الضحية توتنهام)

قبل ما يقرب من 20 عاما، تحرك توتنهام للتعاقد مع إيمانويل بوتي من موناكو. ولكن بعد محادثات مع توتنهام، تواصل أرسنال مع بوتي للتريث في الموافقة على أي شيء.

وأرادوا منه التحدث إلى أرسين فينغر الذي كان يُدربه في موناكو، ثم حجز توتنهام سيارة أجرة لبوتي إلى فندقه ليتمكن من مناقشة عرضهم، لكن الفرنسي أعطى السائق عنوان منزل فينغر.

وتواصل الثنائي هناك مع ديفيد دين نائب الرئيس، حيث تم التوصل إلى اتفاق لانضمام بوتي إلى أرسنال.

الكولومبي لويس دياز: من بورتو إلى ليفربول عام 2022 (الضحية توتنهام)

شعر ليفربول بالصدمة عندما تعاقد توتنهام مع نجم بورتو آنذاك في يناير/كانون الثاني 2022.

وكان أنطونيو كونتي حريصا على تعزيز خياراته الهجومية، ورأى في دياز الصفقة المثالية. ولكن مع تباطؤ توتنهام في المفاوضات، قرر ليفربول المخاطرة.

وبدلًا من الانتظار حتى الصيف، وافقوا على عرض شتوي بقيمة 50 مليون دولار لقطع الطريق أمام توتنهام.

ولم يستطع توتنهام التعامل مع القوة المالية لليفربول، فوقع دياز اتفاقية انتقال إلى أنفيلد.

الإسرائيلي إيال بيركوفيتش: من مكابي حيفا إلى وست هام عام 1996 (الضحية توتنهام)

بلغت أسهم بيركوفيتش ذروتها منتصف التسعينيات بعد تألقه مع ساوثهامبتون على سبيل الإعارة. وشهد هذا تحركا من توتنهام للتعاقد معه بشكل دائم من مكابي حيفا.

ولكن وهو -بطريقه للتوقيع مع توتنهام- تلقى بيركوفيتش مكالمة هاتفية للقاء هاري ريدناب مدرب وست هام.

والتقى الاثنان وتوصلا إلى اتفاق، حيث وافق بيركوفيتش على الانضمام إلى وست هام.