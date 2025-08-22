رودريغو لاعب ريال مدريد يحسم مستقبله مع الفريق

أنهى النجم البرازيلي رودريغو قصة رحيله عن ريال مدريد وتركه "البرنابيو" بحثا عن تحد جديد بعد أخذ ورد، وتحليلات وأخبار عن قرب انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وكشف برنامج "شيرينغيتو" الإسباني المتخصص بكرة القدم أن البرازيلي الدولي قرر البقاء في العاصمة مدريد، وأبلغ الإدارة والمدرب تشابي ألونسو بقراره.

كما نشر صورا على حسابه في إنستغرام وهو يتدرب في صالة بشكل فردي تمهيدا لعودته للمشاركة مع "الملكي" في الليغا والبطولات الأخرى.

وأشارت صحيفة "آس" المحلية إلى أن الدولي البرازيلي عازم على كسب ثقة ألونسو لاسترجاع مكانته السابقة ضمن تشكيلة "الميرينغي".

وكان واضحا من خلال مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية أن رودريغو خارج حسابات ألونسو، فقد شارك كأساسي في مباراة واحدة فقط، بينما لعب كبديل في مباراتين، وجلس في دكة البدلاء في 3 مباريات.

ورغم اهتمام العديد من الأندية برودريغو، فإن إدارة الريال لم تتلق أي عرض رسمي.

ويمتد عقد الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 24 سنة، مع الفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2028.

ويواجه رودريغو منافسة قوية من كل من كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتينو.