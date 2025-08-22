يوم توقع الإنجليزي إيزي النجاح في كرة القدم قبل 10 سنوات

توقع النجم الإنجليزي إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس بلوغه قمة كرة القدم في تغريدة صادمة قبل 10 سنوات وأصبح حلم إيزي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أرسنال.

ويقترب الدولي الإنجليزي من الانتقال إلى أرسنال مقابل 90 مليون دولار قادما من كريستال بالاس.

وخطف المدفعجية الصفقة من توتنهام لضم إيزي بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، بعد أن ظن غريمهم اللدود أنهم ضمنوا انتقاله.

وإذا تمت الصفقة بسرعة كافية، فقد يشارك إيزي (27 عاما) ضد ليدز يونايتد غدا السبت في البريميرليغ.

وكشفت صحيفة "صن" حصريا أنه لن يلعب بعد الآن في مباراة كريستال بالاس في دوري المؤتمرات مساء الخميس من أجل إتمام الصفقة.

وللمفارقة العجيبة عادت تغريدة رائعة لإيزي للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها في أبريل/نيسان 2015.

وكتب إيزي المتحدي الرسالة عندما فسخ ميلوول عقده وهو في الـ16من عمره فقط، بعد أن استغنى عنه في سن المراهقة.

جاء فيها "أقسم أنني سأنجح، وعندما أفعل، سينشرون هذه التغريدة".

وسارع المشجعون إلى الإشادة بإيزي بعد أن تحققت نبوءته وكتب أحدهم "صدق نفسك".

وأضاف ثانٍ "وفي النهاية نجح". بينما علق ثالث "هذا تجسيدٌ جنوني".

وأضاف آخر "لقد نجحت يا إيبز، لقد نجحت". وأشاد آخر "لم يستسلم قط".

Eberechi Eze when he was 17-years-old: “I swear I’m going to make it and when I do, they’re going to show this tweet.” pic.twitter.com/2TeOew38Xt — now.arsenal (@now_arsenaI) August 21, 2025

مسيرة مظفرة

استعاد إيزي عافيته بعد فسخ ميلوول عقده، حيث وقع مع كوينز بارك رينجرز بعد تألقه في فترة تجريبية.

وأمضى إيزي 4 سنوات في النادي، بينها سنة واحدة على سبيل الإعارة إلى ويكومب واندررز.

وتألق في لوفتس رود، حيث شارك في 112 مباراة مع النادي، مسجلا 20 هدفا ومساهما في 12 هدفا.

إعلان

وأسهم تألقه في انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس مقابل 23 مليون دولار، حيث أصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز المهاجمين في الدوري.

في الموسم الماضي، فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أول بطولة لكريستال بالاس في تاريخه.

ثم شارك إيزي في فوز كريستال بالاس بدرع المجتمع ضد ليفربول، قبل أن يشارك في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشلسي.

وبقدرته على اللعب في عدة مراكز، قد يمنح مدربه الجديد ميكيل أرتيتا خيارات متعددة هذا الموسم.

ويمكن للاعب منتخب إنجلترا اللعب في الجناح الأيسر، ووسط الملعب، وصانع الألعاب.