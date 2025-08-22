موقف فليك مدرب برشلونة من احتفالية "التاج" للامين جمال

أثار لامين جمال جناح نادي برشلونة -بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم- الجدل باحتفاله الملكي بالهدف الذي أحرزه الأسبوع الماضي عندما تظاهر بوضع تاج على رأسه بعد التسجيل في مرمى مايوركا، لكن هانزي فليك مدرب الفريق تجاهل اليوم الجمعة الانتقادات الموجهة إلى لاعبه.

وبدا أن هذا الاحتفال بمنزلة تنصيب جمال (18 عاما) ملكا جديدا بعد تسجيله هدفه الأول هذا الموسم في فوز برشلونة 3-صفر على مايوركا، إذ ورث المهاجم الشاب القميص رقم 10 الشهير الذي ارتداه العديد من أساطير النادي في الماضي.

ووجد جمال نفسه تحت المجهر مؤخرا، إذ هددت منظمة إسبانية معنية بحقوق ذوي الإعاقة باتخاذ إجراءات قانونية بسبب تقارير عن توظيف أشخاص مصابين بالتقزم للترفيه في حفل عيد ميلاده 18 الشهر الماضي.

لكن فليك لا يزال غير منزعج من الضجيج الخارجي المحيط بلاعبه. وقال فليك للصحفيين قبل أن يحل فريقه ضيفا على ليفانتي غدا السبت "لا يهمني ما يقوله الآخرون عن فريقي. لامين يبلغ من العمر 18 عاما فقط، لكنه لاعب كرة قدم رائع".

وأضاف "سأساعده على النمو بالطريقة الصحيحة. لكن ما أراه هنا هو أن سلوكه جيد للغاية".

ومن المتوقع أن يعود روبرت ليفاندوفسكي إلى تشكيلة الفريق بعد غياب المهاجم المخضرم، الذي أتم 37 عاما أمس الخميس، عن المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ومع ذلك، فإنه سيتنافس مع فيران توريس على قيادة خط الهجوم. وقال فليك: "سنرى، لدينا بعض الأفكار عن كيفية سير المباراة وما يمكننا تغييره، لكن في النهاية لدينا خيارات مختلفة في الهجوم".

وتابع "سجل فيران هدفا (أمام مايوركا)، وهذه أفضل طريقة ليلعب مجددا. سنحاول إشراك روبرت إذا كان ذلك ممكنا".

وأشار فليك أيضا إلى إمكانية الدفع بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد كمهاجم، بعد أن شارك لأول مرة مع برشلونة كبديل في الشوط الثاني ضد مايوركا.

إعلان

وأكمل "راشفورد يمنحنا المزيد من الخيارات. إنه معتاد أكثر على اللعب في المركز رقم 11 (مركز الجناح)، لكن نقاط قوته ولمسته الأولى وسرعته مفيدة حقا لأسلوب لعبنا".

وأردف "يمكننا الاستمتاع بماركوس راشفورد الرائع هذا الموسم، بنسبة 100%".

وقال فليك إنه يأمل أن يتم تسجيل جيمع اللاعبين بحلول الأسبوع المقبل، في ظل القيود المالية التي يواجهها برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني.

وأصر المدرب الألماني على الاحتفاظ بلاعب خط الوسط فيرمين لوبيز الذي سجل 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي، وسط تكهنات برحيله.

وتابع "لا أريد أن أفقد أي لاعب الآن، لأنني أعتقد أنه سيكون موسما صعبا ونحن بحاجة إلى جودة فيرمين. لقد قدم أداء جيدا في الموسم الماضي وأيضا عندما بدأنا الموسم الجديد".

وأردف "أنا سعيد به وباللاعبين، أريد الاحتفاظ بالجميع هنا لأن الخيارات التي لدينا الآن جيدة جدا".