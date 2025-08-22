لماذا سعى برشلونة لضم لاعب ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحيفة أن برشلونة بقيادة هانسي فليك حاول ضم مدافع ريال مدريد دين هويسن إلى صفوفه، لكن اللاعب فضل الدفاع عن ألوان المرينيغي.

وذكر موقع "ديفانسا سونترال" أن البارسا كان يراقب هويسن لمدة طويلة، ودرس إمكانية التعاقد معه، لكن نقص الموارد المالية ورغبة اللاعب في ارتداء اللون الأبيض حال دون ذلك.

وأضاف أن خيار رؤية هويسن لاعبا في برشلونة كان أقرب إلى الوهم من جانب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة والمدرب فليك منه إلى الواقع.

يعتبر هويسن أحد المدافعين الذين يُتوقع لهم مستقبل باهر، وربما يكون الأفضل في إخراج الكرة من الخلف، بحسب محللين، ولهذا السبب يعتقد برشلونة أنه مُناسب تماما لأسلوب لعبه ويمكنه تقديم الإضافة إلى جانب باو كوبارسي.

واجه الريال منافسة من برشلونة وأندية إنجليزية أخرى مثل تشلسي وأرسنال وليفربول لضم المدافع الشاب.

وحسم ريال مدريد صفقة هويسن لتدعيم الخط الخلفي للفريق بعد الموسم الكارثي الذي استقبل فيه الفريق الكثير من الأهداف.

تألق مع الريال

كان ظهور هويسن في ريال مدريد مذهلا، وبدا وكأنه يلعب مع الفريق منذ عدة مواسم.

أصبح أحد مفاتيح مشروع المدرب تشابي ألونسو باعتباره لاعب خط وسط يلعب في الدفاع ويجيد اللعب بكلتا قدميه، وهي صفات نادرا ما يمتلكها لاعبو قلب الدفاع.

مكنته قراءته الجيدة للمباراة، ولمسته الجيدة للكرة، وجودته العالية من تمرير كرات بينية ممتازة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على دفاع الخصم.

دفاعيا، يُقدّم أداء رائعا في إفساد الهجمات وتشتيت الكرات، لهذا يعد صفقة ناجحة بالنسبة لريال مدريد.

محاولات سابقة

ذكرت صحيفة "ماركا" أن برشلونة كان مهتما بالفعل بضم هويسن في 2021 حتى يصبح لاعبا في فريق الشباب بالنادي، بناء على وجهة نظر فنية من المدير الرياضي للنادي جوردي كرويف، حيث يعرف جيدا إمكانات اللاعب المولود في هولندا.

وقالت الصحيفة "جوردي كرويف التقى وكيل اللاعب عندما كان عمره 16 عاما. لقد حدث نقاش حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة في فترتي انتقالات، لكن الصفقة لم تتم".