توني: شعرنا لوهلة بأن الأهلي غير مرغوب في السوبر السعودي

انتقد إيفان توني مهاجم نادي الأهلي بشدة المعاملة "السيئة" التي تلقاها فريقه خلال بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

سجل المهاجم الإنجليزي توني هدفا عندما سحق الأهلي ضيفه القادسية 5-1،الأربعاء، ليحجز مكانه في النهائي الذي يقام غدا السبت مع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

وصل فريق الأهلي، إلى هونغ كونغ، الأحد، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي الذي انسحب من البطولة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

قال توني خلال مؤتمر صحفي الجمعة "بصراحة، كانت التحضيرات والمعاملة التي تلقّيناها جنونية. لعبنا على أسوأ أرضية ملعب، وتدربنا على خطا فرق أخرى".

وتابع الإنجليزي "شعرنا لوهلة بأننا فريق غير مرغوب به في السوبر لأننا آخر من يتدرب من الفرق المشاركة وتكون أرضية الملعب في حالة سيئة ولكن كل هذه الأمور سنستغلها لصالحنا".

"لقد رأيتم في الدور نصف النهائي: لم نشعر بأي ندم، أردنا تسجيل المزيد من الأهداف، وهذا ما فعلناه".

وشعر توني بمزيد من الإهانة عندما مُنح الأهلي فترة تدريب في الثامنة مساء في كولون تونغ يوم الجمعة. أما النصر، فقد تدرب في نفس المركز الرياضي المشترك ابتداء من الخامسة والنصف مساء.

قال توني "نأمل أن نتمكن من استغلال هذه الطاقة والحماس داخلنا لتحقيق الفوز غدا.. هذا يُظهر من نحن؛ لم تكن أفضل فترة في هونغ كونغ لكننا نتقبل الأمر ونقاتل على أرض الملعب".

وكان توني، الذي سجل 30 هدفا الموسم الماضي بعد انضمامه من برينتفورد مقابل نحو 56 مليون دولار أميركي، قد وجه كلمة تحذيرية أيضا إلى قلب دفاع النصر الفرنسي محمد سيماكان الذي طُرد بسبب ضربه توني بالمرفق في فوز النصر 3-2 في فبراير/شباط الماضي.

"أنا متحمس لمواجهته مجددا. إنه يتحدث كثيرا في الملعب ويعتقد أنه أفضل مما هو عليه؛ لنرَ إن كان سيقدم أداء جيدا غدا"، كما قال توني.

وتعهد المهاجم الذي خاض 7 مباريات دولية بأن الأهلي لن يشتت انتباهه بالدعم الجماهيري الهائل المتوقع لرونالدو والنصر في ملعب هونغ كونغ.

وأضاف توني "لدينا مهمة يجب القيام بها، وطالما أننا متحدون معا، فسوف نحصل على أفضل فرصة ممكنة للفوز بكأس أخرى".

وكان ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي، في حالة نفسية متوترة خلال المؤتمر الصحفي الجمعة.

وأكد المدرب على ما قاله لاعبه بشأن التحديات التنظيمية التي يواجهها الأهلي في هونغ كونغ، لكنه قال "نحن نحب أن نواجه التحديات في جميع أنحاء العالم".

وقال يايسله قبل أن يوجه انتقادات لاذعة إلى بعض وسائل الإعلام السعودية: "لقد تعاملنا مع الأمر بشكل جيد في الماضي، وهذا هو نهجنا غدا".