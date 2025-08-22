ترامب يكشف عن موعد ومكان قرعة نهائيات مونديال 2026

تقام مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في مركز كينيدي في واشنطن، وفقا لما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة.

قال ترامب، جالسا في المكتب البيضاوي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، وهو يمسك كأس العالم بين يديه واضعا على رأسه قبعة حمراء تحمل الشعار: "ترامب كان محقا في كل شيء"؛ قال "من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي".

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويشارك فيها 48 منتخبا ستوزع على 12 مجموعة من 4 فرق، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفها إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تقام المباراة الافتتاحية في 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو، أما النهائي فمن المقرر إقامته في 19 يوليو/تموز على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

يستضيف النهائيات 16 ملعبا (11 في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك و2 في كندا).