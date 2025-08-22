الكرة الجديدة كابوس يؤرق حراس مرمى الدوري الإنجليزي

يواجه حراس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز صعوبة في التعامل مع الكرة الرسمية الجديدة التي تنتجها شركة بوما، ويخشون أن تؤدي إلى سلسلة من الأخطاء الفادحة.

أصبحت شركة بوما المورد الرسمي الجديد لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء عقد نايكي في الموسم الماضي والذي استمر 25 عاما، لكن النسخة الجديدة غير محبوبة بين معظم حراس الأندية الكبرى، بحسب تقارير.

في الجولة الافتتاحية، ارتكب حارسا مانشستر يونايتد وتشلسي ألتاي بايندير وروبرت سانشيز خطأين فادحين، حيث لم ينجح الأخير على وجه الخصوص في السيطرة على الكرة التي مرت بين يديه، لكن تقنية الفيديو أنقذته.

قال أحد حراس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز لصحيفة ذا صن سبورت "إنها أشبه بكرة طائرة، وتتحرك في الهواء بسرعة كبيرة. أما كرة نايكي فلم تكن كذلك".

وتابع "لا أتذكر كرة مثل هذه من قبل، ولدي واحدة في المنزل حتى أتمكن من التعود على الشعور بها، إنها زلقة للغاية، مما يجعل التعامل معها صعبًا. ستكون هناك العديد من الأخطاء هذا الموسم".

وأوضح "من الواضح أن الكرة صُممت خصيصًا للمهاجمين، لكنهم يواجهون صعوبات أيضًا في التعامل معها بسبب الحركة".

قال حارس مرمى آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز لذا صن سبورت "الكرة بالتأكيد ليست مخصصة لحراس المرمى. أعتقد أنها سيئة للغاية".

وأضاف "لا يمكنك الحصول على مسكة مناسبة إلا إذا كانت الكرة قديمة، ولكن هناك دائمًا كرات جديدة لنا في يوم المباراة، لن ترى الكثير من التصديات هذا الموسم، وأنا أضمن ذلك".

تمت تسمية الكرة الجديدة لموسم 2025-2026 باسم "أوربيتا أولتميت"، وظهرت لأول مرة في شهر يوليو/تموز الماضي خلال سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية في الولايات المتحدة.

وتقوم شركة بوما بتوريد جميع كرات مسابقات الدوري الإنجليزي، في حين تصنع شركة ميتر كرة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتصنع شركة أداديس كرة دوري أبطال أوروبا.

وفي كأس كاراباو الموسم الماضي تعرضت الكرة التي صممتها شركة بوما لانتقادات شديدة.

وتعرض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال للسخرية بسبب تشكيكه في الكرة بعد خسارة فريقه 2-0 أمام نيوكاسل في ذهاب نصف النهائي.

وعندما سُئل عن الفرص الضائعة لأرسنال، قال أرتيتا "لقد سددوا 23 تسديدة، لكن ثلاثا منها فقط على المرمى".

وأضاف "لقد سددنا أيضًا الكثير من الكرات فوق العارضة، ومن الصعب أن تطير هذه الكرات كثيرًا، لذا هناك تفاصيل يمكننا القيام بها بشكل أفضل".

وعندما سُئل أرتيتا أكثر عن هذه المسألة، أضاف "لا، إنها مختلفة تمامًا عن كرة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلينا التكيف مع ذلك".

وتابع "إنها تطير بشكل مختلف.. عندما تلمسها تكون مختلفة جدا أيضًا، لذا عليك التكيف مع ذلك".

وعند الإعلان عن الكرة الجديدة لهذا الموسم، قال ريتشارد تيسير نائب رئيس التسويق في شركة بوما "في المتوسط، يسيطر لاعب كرة القدم المحترف على الكرة لمدة 109 ثوان تقريبًا في كل مباراة.

لذا، عندما تكون الكرة بين قدميك، يتعين عليك استغلالها وخلق لحظات تصنع الفارق على أرض الملعب".