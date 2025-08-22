إدانة لاعب سابق بالدوري الأسترالي بالاحتيال والفساد

قضت محكمة في ملبورن -الجمعة- بتغريم ريكو دانزاكي لاعب خط الوسط السابق في نادي ويسترن يونايتد بمبلغ 5 آلاف دولار أسترالي (3209.50 دولارات أميركية) بعد إدانته بالاحتيال من خلال تعمد الحصول على بطاقات صفراء في مباريات الدوري الأسترالي لكرة القدم، حتى يتمكن هو وصديقه من الحصول على أموال من مكاتب المراهنات.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية بأن دانزاكي ومواطنه الياباني يوتا هيراياما -وهو لاعب هاو أدين وغرم أيضا- أقرا بالذنب في 7 تهم فساد في محكمة ملبورن الجزئية.

استمعت المحكمة إلى أن هيراياما راهن على أن دانزاكي سيحصل على بطاقات صفراء في 4 مباريات في الدوري الأسترالي هذا العام، حصل لاعب خط الوسط على إنذار في ثلاث منها.

طلب الثنائي، اللذان تقاسما حوالي 16 ألف دولار أسترالي من الرهانات، من المحكمة تجنيبهما الإدانة، لكن القاضي قال إنه يريد أن تكون عقوبتهما رادعة للآخرين.

وقال القاضي "يحق للمشجعين والزملاء في الفريق والجهاز الفني معرفة أن جميع أعضاء الفريق يعملون من أجل هدف واحد".

وأضاف "فالفرق تفوز وتتعادل وتخسر، ودائما ما تكون لكل فريق فرصة. ما فعلتماه هو خيانة لهذا المبدأ وهذه الثقة".

والتقى دانزاكي لاعب الوسط المهاجم مع هيراياما عندما كان معارا إلى نادي بريزبن رور في الدوري الأسترالي من نادي هوكايدو كونسادول سابورو الياباني.

بعد فترة قصيرة في نادي ماذرويل الأسكتلندي في عام 2023، عاد إلى أستراليا للانضمام إلى ويسترن يونايتد.

تم تجريد ويسترن يونايتد، الذي يقع مقره في الضواحي الغربية لملبورن، من رخصة المشاركة في الدوري الأسترالي في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مشاكل مالية. واستأنف النادي القرار يوم الأربعاء المقبل.