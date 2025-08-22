في حادثة غير مسبوقة في كرة القدم الكولومبية، نظمت جماهير فريق ميلوناريوس احتجاجًا غير عادي ورمزي يُعرف باسم "مطر الأحذية الرياضية" خلال المباراة ضد أونيون ماجدالينا في ملعب إل كامبين في بوغوتا يوم 20 أغسطس/آب الجاري.

السبب الرئيسي هو أن نادي ميلوناريوس، أحد أعرق الأندية في البلاد، يمر بأزمة حادة. فمع نتائجه السيئة للغاية في دوري 2025، لم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة في خمس مباريات، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب.

وإلى جانب الأداء الرياضي الضعيف، تعرضت الإدارة، بقيادة غوستافو سيربا وإنريكي كاماتشو، لانتقادات لاذعة من الجماهير.

خلال المباراة، وبعد أن عاد فريق يونيون ماغدالينا من تأخره بهدفين، تساقطت أكوام من الأحذية من المدرج الشمالي، حيث ألقى الجمهور العشرات منها على أرض الملعب، مما أدى إلى إيقاف المباراة لنحو 20 دقيقة.

ورافقت هذه الأحداث لافتات وهتافات احتجاجية ضد الإدارة والجهاز الفني، وخاصةً ضد المدرب ديفيد غونزاليس الذي أُقيل بعد المباراة وقال "لقد أبلغني النادي بالفعل أنني لن أستمر. الوضع لا يُحتمل، ووجهة نظر الإدارة مفهومة".

ويمثل هذا الاحتجاج بسقوط أمطار الأحذية دعوةً للاعبين والجهاز الفني والإدارة لتحمل مسؤولية الوضع المتردي وسوء النتائج. كما أنه دعوة للتعاطف والتفهم لحالة إحباط وسخط الجماهير، الذين يشعرون بتجاهل نضالهم والتزامهم تجاه الفريق.