من بيليه وكرويف إلى ميسي ومولر.. الدوري الأميركي وجهة للنجوم على مدار عقود

على مدار عقود استقطب الدوري الأميركي لكرة القدم لاعبين مشهورين من جميع الجنسيات أمثال بيليه ويوهان كرويف وديفيد بيكهام وليونيل ميسي.

كان الهدف من بعض الصفقات فنيا ورياضيا، بينما كان القسم الأكبر منها لأسباب تسويقية وترويجية، بهدف رفع شعبية كرة القدم في البلاد، التي تحظى فيها كرة السلة وكرة القدم الأميركية بالحصة الأكبر من الاهتمام.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 النرويج تتبرع بعائدات مباراتها ضد إسرائيل لدعم غزة list 2 of 2 إصابة ميسي تثير مزيدا من الشكوك مجددا end of list

بانتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، انضم الأسطورة ليونيل ميسي إلى لائحة طويلة من نجوم كرة القدم العالميين، وكان وصول ميسي ورفاقه إضافة كبيرة للدوري الأميركي، وجعله أكثر جاذبية، حسب محللين.

أحدث الملتحقين بالدوري الأميركي هو الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام السابق، الذي وافق على الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس إف سي.

وتاليا قائمة نجوم اختاروا إنهاء مسيرتهم في الدوري الأميركي لكرة القدم:

البرازيلي بيليه (كوزموس نيويورك)

انضم بيليه إلى نادي كوزموس نيويورك في عام 1975 بعد 19 سنة قضاها في نادي طفولته سانتوس.

وفي عمر الـ34 لعب بيليه مع كوزموس 3 سنوات سجل خلالها 66 هدفا، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 1977.

EL HISTÓRICO COSMOS DE PELÉ VUELVE AL FÚTBOL PROFESIONAL CON UNA IMPORTANTE REVOLUCIÓN Alejado de su pasado ligado a Nueva York, el club jugará en Nueva Jersey y buscará reconstruirse en base a talentos jóvenes.https://t.co/UkGdR6RZIh pic.twitter.com/cqhNpcsYub — LU3 | AM 1080 (@RadioLU3) July 18, 2025

الألماني فرانز بيكنباور (نيويورك كوزموس)

تعاقد الفريق في عام 1977 مع القيصر فرانز بكنباور، بطل العالم يومها مع منتخب ألمانيا 1974، والمتوّج مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

لعب القيصر 4 مواسم مع الفريق، وتوّج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأميركي في عام 1977، قبل أن يعود في عام 1980 للعب مع هامبورغ عامين متتالين، ويرجع بعدها مرة أخرى ليلعب سنة واحدة مع كوزموس قبل أن يعلن اعتزاله اللعب ويبدأ مسيرته التدريبية.

إعلان

الهولندي يوهان كرويف (لوس أنجلوس أزتيكس)

انتقل الفائز بالكرة الذهبية 3 مرات في عام 1979 للعب مع نادي لوس أنجلوس أزتيكس، بعدما عانى من مشاكل مادية نتيجة دخوله مشاريع تجارية فاشلة، وقد كانت له تجربة ثانية في البلاد مع نادي واشنطن ديبلومات.

الألماني غيرد مولر (فورت لودرديل)

بعد مسيرة مظفرة مع بايرن ميونخ حقّق فيها معظم الألقاب الفردية والجماعية، انتقل الثعلب غيرد مولر في العام 1979 إلى نادي فورت لودرديل الأميركي، ولعب هناك 3 مواسم سجّل خلالها 40 هدفا في 80 مباراة.

البلغاري هريستو ستويشكوف (شيكاغو فاير)

انتقل حامل الكرة الذهبية في عام 1994، والحذاء الذهبي 1990، إلى شيكاغو فاير الأميركي، حيث دافع عن ألوانه لمدة 3 سنوات بعد مواسم مثيرة مع برشلونة، وتجربة قصيرة مع النصر السعودي.

الإنجليزي ديفيد بيكهام (لوس أنجلوس غالاكسي)

انتقل النجم الإنجليزي في عام 2007 للعب مع نادي لوس أنجلوس الأميركي، مقابل أكثر من 30 مليون دولار، حيث تقمص ألوان النادي لمدة 5 سنوات، قبل أن يعود إلى أوروبا للعب مع ميلان وباريس سان جيرمان.

بعد الاعتزال عاد إلى الولايات المتحدة مع عائلته، وبدأ بالاستثمار في مجالات مختلفة، من بينها نادي إنتر ميامي الذي يلعب له ميسي.

الفرنسي تييري هنري (نيويورك ريد بول)

انتقل نجم الكرة الفرنسية تييري هنري للعب مع نادي نيويورك ريد بول في 2010، حيث قضى هناك 5 مواسم، سجل خلالها 52 هدفا.

خلال سنوات تواجده مع ريد بول نيويورك، انتقل هنري لمدة قصيرة للعب مع نادي أرسنال على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة، وينهي مسيرته هناك.

الإسباني ديفيد فيا (نيويورك سيتي)

بعد مسيرة مميزة مع برشلونة، انتقل ديفيد فيا في عام 2014 للعب مع نادي نيويورك سيتي، حيث قضى 4 مواسم، لكنه غاب عن معظم المباريات بسبب الإصابة.

البرازيلي كاكا (أورلاندو سيتي)

انتقل نجم ريال مدريد وميلان السابق والمتوّج في العام 2007 بالكرة الذهبية إلى نادي أورلاندو سيتي الأميركي في عام 2015، وبقي مع الفريق حتى اعتزاله اللعب في عام 2017.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس غالاكسي)

انتقل زلاتان إبراهيموفيتش في عام 2018 إلى صفوف نادي لوس أنجلوس غالاكسي، حيث قضى هناك موسمين، سجل 53 هدفا في 58 مباراة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي مرتين.

الإنجليزي واين روني (واشنطن دي سي يونايتد)

لعب مع نادي واشنطن دي سي يونايتد بين عامي 2018 و2019، وظهر في 48 مباراة، وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين، قبل أن يعود إلى النادي مجددا في 2022 كمدرب خلفا للأرجنتيني هرنان لوسادا.

الإيفواري ديديه دروغبا (فينيكس رايزينغ)

انضم دروغبا إلى مونتريال إمباكت الكندي في 2015 قبل أن ينتقل إلى فينيكس رايزينغ الأميركي في 2017، حيث خاض معه 22 مباراة سجل خلالها 17 هدفا قبل اعتزاله في 2018.

الويلزي غاريث بيل (لوس أنجلوس إف سي)

انضم إلى لوس أنجلوس في 2022 واعتزل نهائيا في الشتاء التالي، قبل نحو عام. بعد أن قاده إلى التتويج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

إعلان

وفي الحقيقة لم يتوقف موكب الأبطال إلى الدوري الأميركي، حيث انضم باستيان شفاينشتايغر إلى شيكاغو فاير (من عام 2017 حتى اعتزاله في عام 2019)، ودوغلاس كوستا إلى لوس أنجلوس غالاكسي وغونزالو هغواين وبليز ماتويدي إلى إنتر ميامي.