شاهد.. مدرب ألماني يخطف الأضواء بعد خطاب ناري وخسارة قاسية

تحوّل الألماني غونتر تونغل -مدرب فريق هيميلينغن المنافس في دوري الدرجة الخامسة الألماني- إلى مادة دسمة للسخرية بعد أن ألقى خطابا حماسيا للاعبيه قبل إحدى المباريات، أتى بنتائج عكسية تماما.

وظهر تونغل (37 عاما) في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحفّز لاعبيه قبل انطلاق مباراة فريقه ضد فولفسبورغ في الأدوار الأولى من كأس ألمانيا.

وقال تونغل للاعبيه في الفيديو المنتشر على منصة إكس "اذهبوا للملعب وأخبروا الشعب الألماني من أنتم".

"أذهبوا للملعب وأخبروا الشعب الألماني من أنتم" 🔥 هاذا ما قاله مدرب نادي هيميلينجن "بالدرجة الخامسة" للاعبينه قبل مباراتهم ضد فولفسبورغ في كأس ألمانيا قبل يومين أنتهت المباراة بخسارتهم بنتيجة 9-0 😂😂😂😂 pic.twitter.com/hc2EnXvRxJ — 27 (@ili19q) August 18, 2025

اللافت أنه ورغم هذا الخطاب الحماسي فقد تكبّد هيميلينغن خسارة قاسية جدا استقرت عند 9 أهداف دون رد.

وأُقيمت المباراة يوم السبت الماضي على ملعب فيسير شتاديون في الجولة الأولى من كأس ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بأربعة أهداف، وأضاف فولفسبورغ 5 أهداف أخرى بعد الاستراحة، كان من نصيب اللاعب جينان بييتشينوفيتش 3 أهداف (هاتريك).