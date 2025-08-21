مباراة برشلونة ضد ليفانتي بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026 والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام المباراة يوم السبت 23 أغسطس/آب الجاري على ملعب سيوتات دي فالنسيا، معقل ليفانتي والذي يتسع لأكثر من 26 ألف متفرج.

وتبدأ المواجهة الساعة 10:30 مساء (22:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي بالدوري الإسباني:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

افتتح برشلونة موسمه بالفوز 3-0 على مايوركا الذي لعب بتسعة لاعبين، في حين بدأ ليفانتي مشواره في الدوري الممتاز بهزيمته 2-1 أمام ألافيس.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، وسوف يتطلب الأمر جهدا هائلا من ريال مدريد أو أي فريق آخر لإيقافهم هذا الموسم بسبب الجودة الموجودة في فريقهم.

بعد الخسارة أمام ألافيس، يأمل ليفانتي العائد إلى الليغا في مفاجأة ضيفه برشلونة حامل اللقب، علما أن فريق "الضفادع" لم يفز إلا بست مباريات من أصل 45 مباراة سابقة ضد البلاوغرانا، مما يوضح حجم مهمتهم الصعبة في هذه المباراة.

وكان آخر لقاء بينهما في أبريل/نيسان 2022 متقاربا، وفاز العملاق الكتالوني 3-2.

ويعود آخر انتصار حققه ليفانتي على برشلونة إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كما خاض الفريق مباراة مثيرة شهدت 9 أهداف ضد حامل اللقب في مايو/أيار 2018، وفاز 5-4 على أرضه.

تشكيلة برشلونة المحتملة ضد ليفانتي

غارسيا، كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي؛ بيدري، دي يونغ؛ جمال، فيرمين، رافينها، توريس.

تشكيلة ليفانتي المحتملة ضد برشلونة

كامبوس، إلجيزابال، فوينتي، كابيلو؛ تولجان، لوزانو، ري، سانشيز؛ مارتينيز، روميرو، بروج.