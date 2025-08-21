مباراة النصر ضد الأهلي بنهائي السوبر السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام، في المباراة النهائية للسوبر السعودي مع النصر الذي فاز الثلاثاء 2-1 على الاتحاد بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، في المباراة الأولى للدور قبل النهائي.

موعد مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي

تقام المباراة يوم السبت 23 أغسطس/آب الجاري على ملعب هونغ كونغ الدولي بكوريا الجنوبية، وتنطلق عند الساعة الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر السعودي

يُنقل نهائي السوبر السعودي حصريا على قناة "ثمانية" السعودية، صاحبة حقوق بث البطولة والدوري السعودي في السنوات المقبلة كما يوفّر موقع الجزيرة نت تغطية مباشرة لمجرياتها لحظة بلحظة.

ويشارك فريق الأهلي في كأس السوبر بدلا من الهلال الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت وحاجة لاعبيه لراحة أكبر بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ويبحث الأهلي عن لقبه الثاني في المسابقة بعد 2016، بينما يتطلع النصر بطل نسختي 2019 و2020، للقب ثالث.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الأهلي

بينتو، الغنام، مارتينيز، بوشل، سيماكان، بروزوفيتش، الخيبري، يحيى، كومان، رونالدو، فيليكس.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد النصر