مباراة الجزائر ضد السودان بربع نهائي كأس أفريقيا للمحليين.. الموعد والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة الجزائر ضد السودان في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، وقنوات البث الناقلة للمباراة.

وتقام مباراة السودان ضد الجزائر يوم السبت 23 أغسطس/آب 2025 على ملعب أمان الدولي في زنجبار، وتبدأ الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الجزائر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت السودان، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

الطريق إلى لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024🏆 من سيحجز مقعده في نصف النهائي؟ 🤔 احجز تذكرتك الآن 👈 https://t.co/E9yCUPVqPq#TotalEnergiesCHAN2024 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/H2IAtfy3z7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 19, 2025

قنوات البث الناقلة لمباراة السودان ضد الجزائر في كأس أفريقيا للمحليين

beIN SPORTS 6 (صاحبة حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين بعدما حل ثانيا برصيد 6 نقاط ضمن المجموعة الثالثة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جنوب أفريقيا، الذي جاء في المركز الثالث بالرصيد نفسه (6 نقاط).

وتصدر السودان المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط متساويا مع حاملة اللقب السنغال، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تُقام بطولة كبرى بتنظيم مشترك بين ثلاثة بلدان، وهي: كينيا وتنزانيا وأوغندا، وقد نجحت المنتخبات الثلاثة في بلوغ الدور ربع النهائي، مما يضمن استمرار المهرجان الكروي بحضور جماهيري غفير.