لامين جمال ورافينيا.. ثنائي برشلونة الهجومي يبدأ الموسم بقوة

أثبت الثنائي لامين جمال وزميله رافينيا أنهما لا يزالان في قمة مستواهما الفني بعدما قادا فريقهما برشلونة لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإسباني.

وسجّل لامين هدفا وصنع آخر لرافينيا يوم السبت الماضي، في المباراة التي فاز فيها برشلونة على مضيفه ريال مايوركا 0-3 على ملعب مايوركا سون موكس في الجولة الافتتاحية من الليغا، ليضمن بعد انتهاء الجولة صدارة الترتيب مبكرا.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية باللاعبين، حيث قالت "لامين ورافينيا، ثنائي بلا رحمة. استهل اللاعبان الموسم الجديد بمستوى رائع كما أنهيا الموسم الماضي. فريق المدرب هانسي فليك بدا شبيها للغاية بالموسم الماضي بقيادتهما".

ويُنظر إلى لامين جمال حاليا على أنه اللاعب الأكثر حسما في صفوف برشلونة، فطريقة لعب الفريق الكتالوني تمّر من خلاله، كما أن "الكرة تبحث عنه دائما"، وما فعله أمام مايوركا هو خير دليل على ذلك.

وصنع لامين الهدف الأول وسجّل الثالث والأخير في تلك المباراة، وإلى جانب ذلك تسبّب في واحدة من حالتي الطرد للاعبي مايوركا، والتي كانت من نصيب مانو مورلانيس.

وشكّل أيضا صداعا وإرباكا دائمين ليوهان موخيكا مدافع مايوركا طوال المباراة، تماما كما ظهر في المباريات الإعدادية للموسم الجديد "بمستوى استثنائي لا يستطيع أي دفاع إيقافه"، كما تقول الصحيفة.

ولم يكن لامين وحده المتألق أمام مايوركا، فقد شكّل مع رافينيا "ثنائيا مثاليا"، وظهر ذلك جليا في الهدف الأول.

وحاول رافينيا مرارا التسديد على المرمى طوال أحداث المباراة، وكان قريبا من مضاعفة غلته لولا القائم في مناسبة وتألق ليو رومان حارس مايوركا في أخرى.

وافتقد برشلونة في تلك المباراة "الغريزة القاتلة"، وتحديدا في الشوط الثاني، حيث لعب الفريق بـ50 أو 60% فقط من مستواه بسبب النقص العددي في صفوف الفريق المنافس، وهو ما فجّر غضب المدرب فليك، الذي طالب لاعبيه بالتركيز الكامل وبذل جهد مضاعف في كل أوقات المباراة، لكن ذلك لم ينطبق على لامين ورافينيا اللذين واصلا الضغط بلا هوادة وفق "ماركا".

ويحل برشلونة ضيفا على ملعب سيوتات دي فالنسيا يوم السبت المقبل لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وهي مباراة من المحتمل أن يستعيد فيها "البلوغرانا" خدمات مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غاب عن مواجهة مايوركا بداعي الإصابة.

وفي حال تأكدت عودة ليفاندوفسكي، فإن برشلونة سيكون بكامل عناصره الهجومية الفتاكة لأول مرة في الموسم الجديد.