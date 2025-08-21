النرويج تتبرع بعائدات مباراتها ضد إسرائيل لدعم غزة

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تبّرعه بعائدات مباراته ضد إسرائيل في تصفيات كأس العالم لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويستضيف المنتخب النرويجي نظيره الإسرائيلي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب أوليفال ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وذلك لحساب مباريات المجموعة التاسعة.

ونشر الاتحاد النرويجي بيانا أكد فيه أنه "لا يمكن أن يظل غير مكترث" للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة منذ حوالي 22 شهرا.

وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافنيس "نحن وغيرنا من المنظمات لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والهجمات التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ فترة طويلة".

Class 👏❤️

The Norwegian football federation says it will spend profits from its upcoming World Cup qualifier against Israel on “saving lives in Gaza”. 💰 pic.twitter.com/fth9HHLBM4 — FootballJOE (@FootballJOE) August 20, 2025

وأضافت "نريد التبرع بالعائدات لمنظمة إنسانية تعمل يوميا على إنقاذ الأرواح في غزة وتقدّم المساعدات الطارئة مباشرة على الأرض".

في هذه الأثناء يعمل الاتحاد النرويجي مع نظيره الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وبالشراكة مع الشرطة المحلية على ترتيبات الأمن المتعلّقة بتلك المباراة.

ومن المتوقع أن تؤدي التدابير الأمنية الإضافية إلى تقليص الطاقة الاستيعابية بحوالي 3000 مقعد، علما بأن ملعب أوليفال عادة ما يستضيف 26 ألف متفرج في مباريات المنتخب الوطني.

ويتصدر المنتخب النرويجي ترتيب فرق المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، في حين توجد إسرائيل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وتحتل إيطاليا المركز الثلاث بـ3 نقاط جمعتها من مباراتين فقط.

وأقيمت المباراة الأولى بين النرويج وإسرائيل يوم 25 مارس/آذار الماضي، وانتهت بفوز عريض للمنتخب الإسكندينافي بنتيحة 4-2، وشهدت تضامنا واسعا من الجماهير النرويجية مع الشعب الفلسطيني.

ولم يخف لاعبو المنتخب النرويجي وقتها رغبتهم في عدم خوض المباراة، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن الأمر ليس في أيديهم، في إشارة إلى إمكانية تعرضهم لعقوبات إذا قرروا مقاطعة اللقاء.

وقال مارتن أوديغارد قائد منتخب النرويج ولاعب أرسنال الإنجليزي في تصريحات "لا يمكن تجاهل الأحداث المحيطة بهذه المباراة، ما يحدث هناك (قطاع غزة) أمر مروّع لكن علينا التعامل مع حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة هذه المباراة".

وأضاف "الجميع يعلم مدى فظاعة الوضع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود نقاشات داخلية بين اللاعبين حول الوضع في غزة.

انتقادات مستمرة

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، كان آخرها حتى الآن دعوة رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين "إيه آي إيه سي" (AIAC) إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية.

وبعثت الرابطة رسالة رسمية إلى الاتحاد الإيطالي ليقوم بدوره بتحويلها للاتحادين الأوروبي والدولي، جاء فيها "يعتقد مجلس إدارة الرابطة بالإجماع أنه بالنظر إلى المجازر اليومية الإسرائيلية التي تسببت في مئات الضحايا بين الإداريين والمدربين والرياضيين الفلسطينيين، فإنه من الضروري، بل من الواجب أن نضع على جدول أعمال النقاش داخل الاتحادات الطلب الموجّه إلى يويفا وفيفا لاستبعاد إسرائيل مؤقتا من المسابقات الرياضية".

ويأتي هذا التحرك قبل مواجهة منتخب إيطاليا نظيره الإسرائيلي في المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، إذ ستقام المباراة الأولى بالمجر يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، والثانية على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.