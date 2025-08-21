أوساسونا يشتكي من غموض الكاميرات بمباراته ضد ريال مدريد

طعن نادي أوساسونا أمام لجنة المسابقات دون جدوى في البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها لاعبه أبيل بريتونيس في وقت متأخر من المباراة أمام ريال مدريد ضمن الجولة الأولى من الليغا.

وبعيدا عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي تحصل عليها كيليان مبابي والتي حسمت المباراة لصالح فريق الميرينغي بهدف نظيف تعرض مدافع أوساسونا لعقوبة إيقاف لمباراتين، لارتكابه خطأ على غونزالو غارسيا.

ورأت اللجنة أن الأدلة التي قدمها نادي أوساسونا غير كافية، وبالتالي أيدت تقرير الحكم أدريان كورديرو فيغا، الذي أشار إلى وجود "استخدام مفرط للقوة" في الشجار بين لاعب أوساسونا ولاعب ريال مدريد.

وجادلت اللجنة قائلةً "إن إثبات وجود خطأ جوهري واضح في تقرير الحكم يتطلب تقديم أدلة قاطعة، لا لبس فيها، ودون أي شك معقول وأن الصور التي قدمها نادي أتلتيكو أوساسونا تُظهر فعلا متوافقا مع وصف الأحداث".

ورفضت اللجنة طعن النادي الذي أقرّ بخطأ لاعبه، واعتبر أن "هناك خطأ في تقييم الحكم للوقائع".

هدف لامين جمال

إحدى النقاط الرئيسية في القضية هي أنه على الرغم من نشر الكاميرات في ملعب برنابيو، فإن الصور لا توضح الحادثة بوضوح.

وتُذكّر هذه الحادثة بغياب الفيديو خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، والذي كان من شأنه أن يُوضّح فورا ما إذا كان الهدف المُلغى للامين جمال هدفا حقيقيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تم بث لقاء الكلاسيكو بإجمالي 36 كاميرا، وخلال الإعادة للقطة هدف جمال تم التصوير من عدة جهات، عدا الزاوية المقابلة للحارس أندري لونين، حيث لم تكن هذه الكاميرا تعمل.

وأضافت الصحيفة "بهذه الطريقة، على الرغم من وجود عدة لقطات من زوايا أكثر انفتاحا تشير إلى أن الكرة قد دخلت المرمى، فإن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز المسؤول عن تقنية الفيديو، أكد لحكم الساحة سوتو غرادو، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاحتساب الهدف لصالح برشلونة".

وبعد فوز ريال مدريد 3-2 على برشلونة اقترب كثيرا من حسم لقب الليغا رسميا في ذلك الموسم، بعدما وسع فارق النقاط مع البارسا إلى 11 نقطة.