بعد الشهرة والثراء.. حارس السيتي السابق يسجن بتهمة الاحتيال

حُكم على حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، آيكه إيمل، بالسجن لمدة عامين وشهرين في 107 قضايا احتيال، ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية تمحورت معظمها حول اقتراض الرجل البالغ من العمر 64 عاما أموالا وعدم إعادتها.

وتُشير التقارير إلى أن القيمة الإجمالية للأموال تبلغ 34 ألفا و327 يوروا، كما باع إيمل تذاكر لمباراة في بطولة أوروبا، واحتفظ بالمال ولكنه لم يُسلّم التذاكر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بيدري 5 أعوام من التألق والأرقام المذهلة مع برشلونة list 2 of 2 شاهد.. لامين جمال يسافر إلى موناكو للتدريب end of list

وأُدين اللاعب الألماني في جميع القضايا قبل أن تُصدر محكمة ماربورغ الجزائية حكمها عليه يوم الخميس الماضي.

وذكر دفاع حارس المرمى السابق الفائز ببطولة أوروبا أن مشاكله المالية هي سبب عدم سداده للمبلغ.

وذكرت صحيفة بيلد أن محامي دفاع إيمل قال في بيان "يشعر السيد إيمل بخجل شديد مما يُناقش هنا في قاعة المحكمة اليوم. هو يعيش على الكفاف، هذه الحقيقة معروفة علنًا منذ سنوات. ليس محتالًا محترفًا، بل هو لاعب كرة قدم سابق فاشل".

🏆 1980 European champion Happy 60th birthday, Eike Immel! 🎈#DieMannschaft pic.twitter.com/hUGMN7SRsf — German Football (@DFB_Team_EN) November 27, 2020

من النجومية إلى الإفلاس

كان آيكه إيمل أصغر حارس مرمى يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني، وأغلى صفقة انتقال في الدوري الألماني، لكن عجزه عن إدارة ثروته، أدى إلى إفلاسه.

في سن 19 عاما لعب مع منتخب ألمانيا الغربية عندما تعادل 1-1 مع هولندا، واستمرت مسيرته الدولية 8 سنوات وبسبب قرار غريب لم يفهمه إلا هو، قرر اعتزال اللعب الدولي في سن الـ28.

في عام 2012، صدم الجمهور في برنامج تلفزيوني عندما أوضح أنه منذ ولادته كان يعاني من ضعف بصر بنسبة 20% في عينه اليسرى.

وصرح قائلا "ربما لم أكن لأتمكن من وضع إصبعي في كوب ماء في المرة الأولى".

بعد اعتزاله اللعب عام 1998، حاول العمل كمدرب حراس مرمى، وبعد سفره إلى تركيا والنمسا، شُخِّصت إصابته بنخر رأس الفخذ، ولم يعد قادرا على التدريب.

إعلان

كخطوة للأمام، أسس عام 2008 مدرسة آيكه إيمل لحراسة المرمى في كاسل. لكن بعد عام، أُغلقت ووجد نفسه مُثقلا بالديون.

وفي العام ذاته، أعلن إفلاسه وتحدث منذ ذلك الحين لوسائل الإعلام عن مشاكله المالية، مدعيًا العام الماضي أنه يعيش على الإعانات.

شارك الحارس في 43 مباراة مع مانشستر سيتي بين عامي 1995 و1997، لكن شهرته الحقيقية كانت في الدوري الألماني، حيث خاض ما يقارب 550 مباراة في الدوري بين فترتين قضاهما في بوروسيا دورتموند وشتوتغارت.

وأدى أداؤه المحلي اللافت إلى استدعائه إلى المنتخب الوطني حيث لعب 19 مباراة دولية مع ألمانيا الغربية آنذاك.

فاز ببطولة أمم أوروبا عام 1980 بعد التغلب على بلجيكا 2-1 وكان ضمن التشكيلة التي احتلت الوصافة في بطولتي كأس العالم عامي 1982 و1986.