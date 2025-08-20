مدرب أوساسونا يشكك بصحة ركلة جزاء ريال مدريد

شكّك الإيطالي أليسيو ليتشي مدرب أوساسونا بصحة ركلة الجزاء التي تسبّبت في خسارة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وخسر أوساسونا أمس أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ختام الجولة الأولى من الليغا، وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء سدّدها الفرنسي كيليان مبابي بنجاح بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقال ليتشي في مؤتمر صحفي بعد المباراة "أثناء اللعب بدت لي اللقطة واضحة جدا، لكن بعد مراجعتها أعتقد أن مبابي هو من ضرب قدم خوان كروز الذي تعرّض للأذى".

في الأثناء يشعر لاعبو وإدارة أوساسونا بغضب شديد إزاء احتساب الحكم ركلة جزاء "مثيرة للجدل" لصالح النادي الملكي على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واحتج لاعبو أوساسونا على قرار الحكم أدريان كورديرو فيغا، على اعتبار أن مبابي هو من داس قدم كروز أولا وليس العكس، لكن دون طائل إذ أصر الحكم على قراره بتأكيد من حكم الفيديو المساعد "فار".

ونشر الموقع الرسمي لأوساسونا على شبكة الإنترنت صورا للقطة مرفقة برمز تعبيري لعدسة مكبّرة، وذلك لدعم وجهة نظر النادي.

في المقابل أكد حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية بالمسابقات الإسبانية، صحة قرار الحكم فيغا باحتساب ركلة الجزاء، فيما شكّك بصحة البطاقة الحمراء التي أشهرها للاعب آبل بريتونيس.

🟢 Solvente arbitraje de Cordero Vega en el Real Madrid – Osasuna. ✍🏻 𝟳,𝟬 ▪️ Señaló un penalti de Juan Cruz sobre Mbappé de forma correcta en la segunda mitad. 💥 Expulsó a Abel Bretones por una "agresión" muy dudosa sobre Gonzalo por indicación de su asistente. pic.twitter.com/DDwd2cTZsh — Archivo VAR (@ArchivoVAR) August 19, 2025

وطُرد بريتونيس في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد تدخل بدون كرة على غونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد الذي شارك في الشوط الثاني.

وعلّق ليتشي على طرد بريتونيس "بالنسبة لي ليست بطاقة حمراء. المشكلة هي غيابه عن المباراة المقبلة. أتمنى أن تكون العقوبة خفيفة جدا".

ويستضيف أوساسونا نظيره فالنسيا على ملعب إل سادار يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من الليغا، وفي نفس اليوم يحل ريال مدريد ضيفا على ريال أوفييدو الصاعد إلى الدوري الإسباني على ملعب كارلوس تارتيري.